Loš projekat doveo do pogibije u podmornici Titana koja se spuštala ka olupini Titanika

Loš projekat je doveo do implozije eksperimentalne podmornice u kojoj je poginulo pet ljudi dok su se 2023. godine spuštali ka olupini velikog luksuznog putničkog broda Titanika koji je od 1912. godine 3.800 metara pod površinom Atlantskog okeana , zaključio je Nacionalni odbor za bezbednost saobraćaja SAD (NTSB) u izveštaju objacvljenom u sredu.

NTSB to kaže u konačnom izveštaju o kvaru trupa i imploziji podmornice Titan u junu 2023. godine. Svi u podmornici su odmah poginuli u Severnom Atlantiku kada je Titan pretrpeo katastrofalnu imploziju dok se spuštao ka olupini.

U izveštaju NTSB-a se navodi da je pogrešan projekat Titana „rezultirao izgradnjom posude pod pritiskom od kompozita ugljeničnih vlakana koja je sadržala višestruke anomalije i nije ispunila neophodne zahteve čvrstoće i izdržljivosti“. Takođe se navodi da Oušengejt (OceanGate), vlasnik Titana, nije adekvatno testirao Titan i nije bio svestan njegove prave izdržljivosti.

U izveštaju se navodi da bi Titan verovatno bio nađen ranije da je Oušengejt sledio standardne smernice za reagovanje u vanrednim situacijama što bi uštedelo „vreme i resurse iako spasavanje u ovom slučaju nije bilo moguće“.

Izveštaj NTSB-a se poklapa sa izveštajem Obalske straže objavljenim u avgustu, koji je opisao da se implozija Titana mogla preduprediti. Obalska straža je utvrdila da su bezbednosne procedure u Oušengejtu, privatnoj kompaniji sa sedištem u državi Vašington, bile „kritično manjkave“ i našla „očigledne razlike“ između bezbednosnih protokola i prakse primenjene u tom slučaju.

Oušengejt je obustavio rad. Predstavnici kompanije nisu odgovorili na zahtev za komentar. Portparol kompanije izrazio je saučešće porodicama poginulih pošto je izveštaj Obalske straže objavljen u avgustu.

Implozija Titana ubila je izvršnog direktora Oušengejta Stoktona Raša i dovela je do tužbi i poziva za strožu regulaciju privatnih ekspedicija u dubokim morima. U imploziji su poginuli i francuski podvodni istraživač Pol-Anri Naržeole, poznat kao „Gospodin Titanik“; britanski avanturista Hamiš Harding; i dva člana istaknute pakistanske porodice, Šahzada Davud i njegov sin Suleman Davud.

Izveštaj NTSB-a preporučuje da Obalska straža angažuje panel stručnjaka da prouči podmornice i druga plovila za ljude koja su pod pritiskom. Takođe preporučuje da Obalska straža sprovede propise na osnovu te studije.

Obalska straža je je pozvana da „proširi nalaze studije u toj delatnosti“ koja je poslednjih godina rasla kako su se umnožavala privatno finansirana istraživanja.

Titan je putovao do lokacije Titanika od 2021. godine. Poslednji put je zaronio 18. juna 2023. ujutro. Podmornica je izgubila kontakt sa svojim matičnim brodom oko dva sata kasnije i tek popodne je to prijavljeno vlastima. Brodovi, avioni i oprema su hitno prebačeni na mesto potonuća 700 kilometara južno od Sent Džonsa, na Njufaundlendu.

Višednevna potraga za preživelima kod Kanade postala je svetska vest. Ubrzo je postalo jasno da su svi mrtvi, a Obalska straža i druge vlasti su počele dugotrajne istrage o tome šta se dogodilo. Kasnije su nađeni raskomadani ostaci prodmornice i nekih delova tela posade, uglavnom i jedni i drugi usitnjeni implozijom i rasejani po dnu okeana.

(Beta)

