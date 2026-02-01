Mask: Sprečava se rusko korišćenje satelitskog sistema internet-veza Starlink

Američki milijarder Ilon Mask (Elon MUsk) je danas izjavio da su „izgleda urodile plodom“ mere njegove kompanije SpejsEks (SpaceX) da bi sprečila „neovlašćeno rusko korišćenje internet sistema Starlink“ za uspostavljanje veze pomoću jata malih satelita u svemiru, dok vlasti Ukrajine rade na tome da spreče rusku upotrebu tog sistema koji se koristi i u Ukrajini.

Britanska agencija Rojters (Reuters) je prenela da se ukrajinska vojska oslanja na desetine hiljada satelitskih internet veza Starlink za komunikaciju na bojnom polju i za pilotiranje dronovima.

Ona kažu da je ove nedelje našla terminale za Starlink na ruskim dronovima za napade dugog dometa.

Ukrajinske vlasti su navele da sarađuje sa SpejsEks-om da bi sprečile Rusiju da vodi dronove pomoću Starlinka.

„Izgleda da su koraci koje smo preduzeli da zaustavimo neovlašćeno korišćenje Starlinka od Rusije bili uspešni. Javite nam ako je potrebna dalja akcija“, napisao je izvršni direktor SpejsEks-a Ilon Mask na svojoj platformi Iks (X).

Ukrajinski ministar odbrane Mihail Fedorov rekao je danas da Kijev razvija sistem koji bi dozvolio da samo ovlašćeni Starlink terminali rade na teritoriji Ukrajine.

„Ukrajina je, u saradnji sa Starlink-om, već preduzela prve korake koji su dali brze rezultate u borbi protiv ruskih dronova“, napisao je Fedorov na Iks-u.

On je dodao da je sledeći korak primena sistema koji će dozvoliti samo ovlašćenim terminalima da rade na ukrajinskoj teritoriji.

U objavi na društvenim mrežama u februaru 2024. godine, SpejsEks je naveo da ne prodaje niti šalje Starlink Rusiji i da „ne posluje ni na koji način sa ruskom vladom ili njenom vojskom“.

Mask je aktivirao Starlink uslugu u orbiti Zemlje iznad Ukrajine 2022. godine, pošto je Kijev tražio pomoć neposredno posle početka ruske invazije.

(Beta)

