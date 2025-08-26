Maskova kompanija Spejs Eks ponovo otkazala probni let svoje megarakete Staršip

Kompanija Spejs Eks (SpaceX) američkog milijardera Ilona Maska (Elon Musk) ponovo je otkazala probni let svoje megarakete Staršip (StarShip) u ponedeljak, navodeći kao razlog loše vremenske uslove.

„Nažalost neće biti lansiranja jer nas je vreme sprečilo u tome“, rekao je Den Huot (Dan), rukovodilac SpejsEks-a tokom prenosa uživo.

Kompanija je u nedelju otkazala ovaj deseti probni let nakon što je otkriven kvar sistema na zemlji, što je novi udarac za milijardera Maska posle niza neuspešnih testova obeleženih eksplozijama.

Megaraketa je trebalo da bude lansirana iz baze američke kompanije u Teksasu, na jugu SAD.

Serija problema navela je mnoge posmatrače da sumnjaju u sposobnost megarakete da izvede Maskov projekat kolonizacije Marsa.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com