Mickoski otvorio Digitalni samit: Do kraja mandata u Severnoj Makedoniji sve javne usluge onlajn

Premijer Severne Makedonije Hristijan Mickoski izjavio je da će do kraja mandata njegove vlade sve javne usluge biti dostupne onlajn.

„Naša vizija je država koja će biti potpuno digitalna, transparentna i efikasna. Do kraja mandata sve javne usluge biće dostupne onlajn. Svaki građanin će imati svoj digitalni identitet i pristup svim institucijama preko mobilnog telefona“, rekao je Mickoski na otvaranju Digitalnog samita Zapadnog Balkana (WBDS) 2025, koji se održava u Skoplju.

Istakao je da je plan da se stvore generacije sa digitalnim veštinama – studenti koji će biti konkurentni sa svojim vršnjacima u Evropi.

„Izgradićemo sistem sajber bezbednosti koji će garantovati poverenje u digitalno društvo. Naš cilj je jasan: da postanemo centar digitalnih inovacija u regionu, zemlja koja će privući investitore i zadržati talente“, rekao je premijer Severne Makedonije Hristijan Mickoski.

Konzervativna partija VMRO DPMNE je na parlementarnim izborima održanim polovinom prošle godine ubedljivo pobedila i njena koalicija „Tvoja Makedonija“ samostalni ima 58 poslanika u parlamentu sa 120 mesta, a vlada premijere Mickoskog je izabrana 23. juna 2024.

Mickoski je danas u Skoplju otvorio Digitalni samit koji okuplja vlade zemalja Zapadnog Balkana, institucije EU, privatni sektor, akademsku zajednicu i civilno društvo.

Obraćajući se okupljenim zvaničnicima i stručnjacima rekao je da je digitalizacija treba da olakša ljudima živote, te da oni treba da osećaju svoju državu kao prijatelja, a ne kao neprijatelja.

„Tehnologija treba da služi čoveku, a ne obrnuto“, rekao je i istakao nadu da će ova generacija transformisati region u digitalni region.

Digitalni samit jedan je od pratećih skupova Berlinskog procesa koji služe kao priprema za samit, koji će ove godine biti održan u Londonu 22. oktobra. Digitalna agenda jedan je od ključnih stubova regionalne satradnje.

Okupljeni na sedmom Digitalnom samitu u Muzeju savremene umetnosti u Skoplju, na okruglim stolovima i panelima razgovaraće tokom dana o najnovijim razvojnim trendovima u oblastima kao što su digitalne javne usluge, interoperabilnost, digitalni novčanici, sajber bezbednost, veštačka inteligencija.

Ova konferencija važna je platforma za razmenu znanja, iskustava i najboljih praksi, s ciljem da se podstakne digitalna transformacija i ekonomski rast u regionu Zapadnog Balkana.

(Beta)

