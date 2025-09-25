Microsoft razvojni centar u Srbiji obeležio dve decenije inovacija i globalnog razvoja tehnologija

Majkrosoft razvojni centar u Srbiji (Microsoft Development Center Serbia – MDCS) obeležio je dve decenije inovacija, globalnog uticaja i razvoja tehnološkog talenta, saopšteno je danas.

Centar je osnovan 2005. godine kao peti Microsoftov razvojni centar te vrste u svetu sa timom od osam inženjera, a danas broji više od 800 zaposlenih i doprinosi ključnim Microsoft proizvodima i tehnologijama.

„Naši stručnjaci rade na globalnim Microsoft proizvodima poput Microsoft Word, Microsoft 365 Copilot, Azure i Fabric, koje koriste milioni ljudi širom sveta. Ove servise koriste neka od najvećih preduzeća na svetu, za njihove najzahtevnije aplikacije, što dodatno potvrđuje kvalitet naših inženjera. Posebno me raduje što vidim posledičan pozitivan uticaj na celu IT zajednicu i širi ekosistem u Srbiji“, rekao je direktor MDCS Dražen Šumić.

Dodao je da MDCS 20 godina pokazuje da lokalni talenat može oblikovati globalne tehnologije, doprinositi ekonomiji i zajednici i „postaviti Srbiju kao lidera u cloud i AI inovacijama“.

MDCS je, kako se navodi, ključni stub Microsoft Clouda – 60 odsto zaposlenih radi na Azure tehnologijama, uključujući Azure Core, Azure SQL Managed Instance i Fabric Data Warehouse.

Timovi iz Beograda, dodaje se, doprinose i AI integracijama u Microsoft Word, Microsoft 365 Copilot i Fabric, kao i hardverskim projektima poput Azure Boost.

„Iz Beograda smo pre 15 godina lansirali prvi Microsoftov model mašinskog učenja integrisan u globalni proizvod. Samo u poslednje tri godine proizveli smo više od 20 inovacija koje su postale deo Microsoft 365 i Windows platformi. To pokazuje kako kultura radoznalosti i brzog eksperimentisanja u MDCS donosi dugoročni uspeh“, rekao je partner generalni direktor Andreja Ilić.

MDCS danas, kako se navodi, okuplja stručnjake u tri strateške grupe — Cloud „AI, Experiences“, Devices i Microsoft AI. Centar je multikulturalan odnosno 13 odsto zaposlenih dolazi iz inostranstva, a 19 odsto su žene.

„U poslednje dve godine primili smo preko 30.000 prijava za otvorene pozicije. Naši inženjeri razvijaju ekspertske veštine u modernim tehnologijama, te kroz kreativne i inovativne ideje redovno uče i napreduju. To je razlog zašto ostaju ovde“, rekla je glavni PM menadžer Jelena Mojašević Katanić.

Navedeno je da Centar kontinuirano ulaže u lokalnu zajednicu i obrazovanje kroz inicijative kao što su Bubble Cup, Women Know IT i Petlja.

Bubble Cup je 2024. obeležio 17. izdanje, dok su programi za žene u IT-ju do sada dopreli do više 1.000 učesnica.

„Samo na Petljinoj platformi svake nedelje uči više od 50.000 učenika, a dostupno je 24 besplatna kursa koja prate zvaničan nastavni plan. Uz podršku Microsofta testirali smo uređaje za neurodivergentnu decu u 50 škola i sada radimo na širenju projekta na nacionalni nivo“, kazao je direktor Fondacije Petlja Milan Simić.

Microsoft Garage Srbija, otvoren u Beogradu 2025. godine, predstavlja inovacioni centar za razvoj prototipova, eksperimentalnih projekata i hakatona i povezuje Centar sa startapima, univerzitetima i tehnološkom zajednicom.

MDCS se pozicionira kao regionalni AI inovacioni centar sa fokusom na generativnu i odgovornu veštačku inteligenciju.

Prema Microsoft Work Trend Index 2025, rani usvajivači AI beleže do 3,7× veći povraćaj i 40 odsto rasta produktivnosti, a MDCS, kako je istaknuto, ima misiju da osnaži „frontier firme“ tehnologijom i veštinama.

