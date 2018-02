Mislite da vam je Fejsbuk nalog hakovan: evo kako to možete da proverite

Postoji jednostavan način na koji možete da proverite da li je neko drugi imao pristup vašem Fejsbuk nalogu.

Najpre na svom profilu kliknite na padajuću strelicu u gornjm desnom uglu, i odaberite opciju – Settings. Otvoriće se novi meni, gde treba izabrati opciju Security and Login, a zatim proveriti gde i kada ste se logovali na svoj profil.

Ako vam se neki od uređaja ili vreme i mesto logovanja učini sumnjivim, to je znak da je vaš nalog hakovan. Zato kliknite na opciju Not You i nastavite sa poboljšanjem sigurnosti svog profila. Fejsbuk će vas provesti kroz par koraka koji će vam pomoći u bezbednosti i odbrani od hakera.

Još neki znaci koji ukazuju da vam je profil hakovan:

vaši podaci o rođendanu, imejl, ili šifra su promenjeni

neko je slao poziv za prijateljstvo ljudima koje vi ne poznajete

sa vašeg naloga su poslate poruke ali ih vi niste pisali

pojavljuju se postovi na tajmlajnu koje vi niste objavili

Evo kako možete zaštitit svoj Fejsbuk profil:

Nakon što ste preduzeli korake koje vam je sam Fejsbuk preporučio, možete aktivirati i neke dodatne opcije. One se takođe nalaze u Settings > Security and Login > Setting Up Extra Security. Uključite obaveštenje koje vas upozorava ako se neko uloguje na vaš profil. Omogućite potvrdu šifre na dva načina, a možete dodati i 3 do 5 prijatelja ili članova porodice koji će vam pomoći da otključate svoj profil u slučaju da se zaključa nakon napada hakera.

Sve ovo će vam pomoći da vaš Fejsbuk nalog postane sigurniji i bezbedniji, hakeri će teško moći da ga napadnu, a ako se to i dogodi, jednostavnije ćete povratiti svoje podatke.

Eksperti za bezbednost takođe savetuju da vaša šifra bude sastavljena od nasumičnih brojeva, slova i simbola.