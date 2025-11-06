Mozila: Savremeni automobili nas špijuniraju

Dok se putuje automobilom njegov satelitski navigacioni sistem prati lokacije i vodi do odredišta, ugrađene kamere stalno prate lice i oči, senzori snimaju kada se naglo zakoči, a i čekajući na semaforu automobil primećuje kada neko otkopča sigurnosni pojas da bi, recimo, dohvatio nešto sa zadnjeg sedišta.

Savremeni automobili su „računari na točkovima“ koji su sve više povezani, omogućavajući inovativne nove funkcije koje čine vožnju bezbednijom i praktičnijom. Ali ti sistemi takođe prikupljaju gomile podataka o navikama vozača i druge lične podatke što izaziva zabrinutost za privatnost.

Teško je tačno utvrditi koliko podataka prikuplja savremeni automobil, proučila je Fondacija Mozila koja je analizirala prakse privatnosti 25 proizvođača automobilskih 2023. godine. Proglasila je da su automobili u pogledu privatnosti najgora kategorija proizvoda koju je ta grupa ikada analizirala.

Podaci uključuju svo uobičajeno postupanje s automobilom kao što su okretanje volana ili otključavanje vrata, ali i podatke iz povezanih usluga vozila, kao što su satelitski radio, navigacioni GPS sistemi, povezani uređaji, telematički sistemi, podaci senzora ili kamera.

Telematički sistemi vozila su počeli da postaju uobičajeni pre desetak godina, a praksa prikupljanja podataka o automobilima je počela da se razvija pre oko pet godina.

Problem nije samo u tome što se podaci prikupljaju, već i kome se dostavljaju, uključujući kompanije za osiguranje, marketinške kompanije i sumnjive brokere podataka. Problem se pojavio ove godine kada je Dženeral Motorsu zabranjeno da pet godina otkriva podatke vozača agencijama za potrošače.

Savezna trgovinska komisija SAD je optužila Dženeral motors da nije dobio saglasnost pre nego što je podelio podatke, što je uključivalo svaki slučaj kada je vozač prebrzo vozio ili vozio kasno noću. Na kraju su podaci dostavljeni osiguravajućim kompanijama koje su ih koristile za određivanje svojih tarifa.

Prva stvar koju vozači treba da urade jeste da znaju koje podatke prikuplja njihov automobil, rekao je Andrea Amiko, osnivač Privacy4Cars, kompanije za privatnost u automobilskoj industriji.

U idealnom slučaju, vozači bi pročitali uputstva za upotrebu i dokumentaciju koja dolazi s njihovim automobilima i pitali bi prodavca o tome šta se prikuplja.

Ali nije uvek praktično to učiniti, a proizvođači ne olakšavaju otkrivanje, dok osoblje u prodavcima nije najbolje informisano, rekao je Amiko.

Privacy4Cars nudi besplatnu uslugu označavanja privatnosti automobila na vehicleprivacyreport.com koja može da sumira šta vaš automobil može da prati.

Vlasnici mogu da unesu identifikacioni broj vozila (VIN) svog automobila, što zatim otkriva prakse privatnosti podataka proizvođača automobila, kao što je da li automobil prikuplja podatke o lokaciji i da li se oni daju osiguravačima, brokerima podataka ili policiji.

Prikupljanje i praćenje podataka počinje čim se preuzme nov automobil, a vozači nesvesno pristaju kada se suoče sa menijima upozorenja na ekranima osetljivim na dodir na instrument-tabli.

Stručnjaci kažu da je deo prikupljenih podataka ugrađen u sistem, a da se pristanak na to može opozvati u nekom od menija.

„Postoje dozvole u podešavanjima koja možete da birate“, rekla je Loren Hendri Parsons iz Mozile. „Prođite detaljno kroz njih i pogledajte ta podešavanja“, kazala je ona.

Na primer, Tojota na svojoj veb stranici kaže da vozači mogu da odbiju ono što nazivaju „Glavna saglasnost za podatke“ (Master Data Consent) u Tojotinoj aplikaciji. Ford kaže da vlasnici mogu da odluče da prestanu da dele podatke o vozilu sa kompanijom tako što će proći kroz meni podešavanja instrument-table ili u aplikaciji FordPass.

BMV kaže da se podešavanja privatnosti mogu podesiti putem infotejnment sistema, „u spektru“ između dozvoljavanja svih usluga, uključujući analitičke podatke, i dozvoljavanja nijedne.

Vozači u SAD mogu da traže od proizvođača automobila da ograniče šta rade sa njihovim podacima.

Po zakonima u SAD o privatnosti, neki proizvođači automobila dozvoljavaju vlasnicima širom Sjedinjenih Država da podnesu zahteve za ograničavanje upotrebe svojih ličnih podataka, odustanu od njihovog deljenja ili ih izbrišu, navodi „Consumer Reports“. Druge automobilske kompanije ograničavaju zahteve u državama sa zakonima o privatnosti, navodi ta publikacija.

Zahtev se može podneti putem onlajn obrasca ili mobilne aplikacije proizvođača automobila.

Takođe može se koristiti Privacy4Cars koji pruža besplatnu onlajn uslugu koja pojednostavljuje proces. On može ili usmeriti vlasnike automobila na portal za zahteve njihovog proizvođača automobila ili podneti zahtev u ime vlasnika u SAD, Kanadi, Evropskoj uniji, Velikoj Britaniji i Australiji.

Stručnjaci upozoravaju da obično postoji kompromis ako odlučite da isključite prikupljanje podataka: većina ljudi je, na primer, prešla na satelitske navigacione sisteme umesto papirnih mapa jer je „vredno pogodnosti mogućnosti da se lako stigne od tačke A do tačke“, rekao je Hendri Parsons.

Isključivanje praćenja lokacije takođe bi moglo da zaustavi funkcije poput pomoći na putu ili aplikacija za pametne telefone kakva je daljinsko zaključavanje vrata, kaže „Consumer Reports“.

BMW savetuje da ako vlasnik odluči da uopšte ne deli podatke, „njegovo vozilo će se ponašati kao pametni telefon u režimu leta i neće prenositi nikakve podatke u BMW“.

Kada dođe vreme da se proda automobil, to više nije tako jednostavno kao predaja ključeva i potpisivanje ugovora.

Stručnjaci kažu da uvek treba uraditi fabričko resetovanje da bi se obrisali svi podaci, što obuhvata i uklanjanje svih veza sa pametnim telefonom.

Uz to treba obavestiti proizvođača o promeni vlasništva.

Amiko je rekao da je to važno jer ako se zameni vozilo, ne želi se da ga osiguravači i dalje povezuju s profilom prethodnog vlasnika ako prodavac dozvoljava kupcima da ga voze na probne vožnje.

„Tada na vaš dosije može uticati vožnja nekog drugog – potpunog stranca s kojim nemate nikakve veze“, upozorio je on.

(Beta)

