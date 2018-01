Mračne tajne svetske IT elite (video)

Muška elita Silicijumske doline poznata je po redovnom priređivanju ekstravagantnih seksualnih zabava s obiljem droge i žena, otkrili su upućeni sagovornici novinarki uglednog „Bloomberg-a“ Emili Čang.

Nakon dve godine istraživanja, ona će uskoro objaviti knjigu koja se bavi upravo razotkrivanjem razuzdanog načina života tehnoloških moćnika.

Prema delovima knjige objavljenima u magazinu „Vanity Fair“, višednevne orgije u kojima učestvuju haj-tek preduzetnici i investitori javna su tajna tehnološke elite, iako većina izvan Silicijumske doline o tome nema pojma.

Neki o tim orgijama govore kao o E-žurkama.

Knjiga ‘Brotopia: Breaking Up the Boys’ Club of Silicon Valley’ temelji se na svedočenjima nekoliko desetina osoba koje su, većinom anonimno, progovorile o stvarima koje su doživele na tim zabavama.

Gotovo uvek neizostavan deo zabave čini konzumiranje droge ekstazi, koja se često poslužuje u obliku tabletica s logotipom neke od velikih tehnoloških kompanija. No, pre nego što se gosti nadrogiraju, veče započinje klasično – uz večeru i piće, da bi na kraju završilo seksom, ponekad u grupama po troje.

Organizatori se uvek pri tom trude da na takvim zabavama bude barem dvostruko više žena od muškaraca.

– Znate li kako da znate da je to takva žurka. Na normalnim tehnološkim zabavama, gotovo da nema žena. Na ovakvim žurkama ima ih mnogo – rekao je jedan investitor.

Gosti se o mestu i vremenu zabave obaveštavaju usmeno, ili putem Fejsbuka, Snepčeta i sličnih aplikacija, a lokacije razuzdanih orgija su posvuda – po različitim vilama u okolini San Franciscka, dvorcima u dolini Napa, kućama na plaži u Malibuu, pa čak i na jahtama po Ibici.

Na pitanje novinarke da li ovi muškarci iskorišćavaju žene dajući im drogu, neimenovani direktor je rekao: „Naprotiv, to su žene koje iskorišćavaju mene i love me zbog novca.“

S druge strane, žene sa kojima je govorila novinarka kažu da su najčešće muškarci ti koji su opsednuti pokazivanjem svog bogatstva, a ne žene.

Emili Čang otkriva da čak ima gostiju koji na takve zabave dolaze sa svojim suprugama, jer su „otvoreni brakovi“ navodno sve učestalija pojava u tehnološkim krugovima.

Dok su mnogi muškarci sa kojima je Čang govorila rekli da na ove skupove gledaju kao na drugi način koji „uzburkava svet“, žene se suočavaju sa dilemom: Nedolazak na žurke može da znači gubitak prilika za posao i umrežavanje koji se tamo odvijaju, ali i prisustvo može imati svoje velike posledice.

– Ako učestvujete u ovim seksualnim žurkama, nemojte nikad razmišljati o pokretanju kompanije ili o tome da će neko uložiti u vas – rekla je jedna preduzetnica Čang.

– Ta vrata se zatvaraju. Ali i ako ne učestvujete, opet ostajete napolju. Proklete ste u oba slučaja – rekla je ona.

Jedna od žena je rekla da je uzela malo droge i pristala da je poljubi jedan od učesnika žurke, ali se posle pokajala.

Pitala ga je zar njegovoj ženi, koja je tu bila, ne smeta, a on je rekao da ne. Međutim, nakon što ju je poljubio, pokušavala je da pobegne od njega, a on je bio navalentan. Na kraju je ipak uspela da ode.

Druge žene koje su razgovarale sa Čang rekle su da su ih njihove muške kolege agresivno pratile i seksualno maltretirale nakon što su saznale da su prisustvovale nekim od ovih okupljanja.

Ta situacija nije iznenađujuća, s obzirom na istoriju rodne diskriminacije u Silicijumskoj dolini: žene se u tehnologiji plaćaju manje, retko kad su na najvišim pozicijama i suočavaju se sa beskompromisnim seksualnim uznemiravanjem. Najveći tehnološki skandal protiv seksualnog zlostavljanja koji se odvijao prošle godine bio je u kompaniji Uber, koja je otpustila 20 zaposlenih nakon što su se pojavili navodi o seksualnom uznemiravanju.