Najgori na sajmu CES u Las Vegasu AI frižider, AI pratilac i AI zvono na vratima

Obećanje veštačke inteligencije (AI) bilo je u centru pažnje na ovogodišnjem sajmu gadžeta CES (Consumer Electronics Show) u Las Vegasu.

A začinjavanje jednostavne mašine poput frižidera nepotrebnom AI je siguran način da se osvoji nagrada „Najgori na sajmu“.

To godišnje takmičenje u kojem nijedna tehnološka kompanija ne želi da pobedi, objavilo je ishod u četvrtak. Među onima koji su dobili ozloglašene „anti-nagrade“ za „invazivne, rasipne ili krhke proizvode“ bili su AI pratilac „Srodna duša“ za borbu protiv usamljenosti, muzička lizalica i nove AI funkcije za Amazon-ove široko korišćene kamere za zvona na vratima.

Samsungov frižider „Bespoke AI Family Hub“ dobio je od grupe zagovornika potrošača i privatnosti koji su ocenjivali takmičenje ukupno priznanje „Najgori na sajmu“.

Samsung poziva korisnike da razgovaraju sa frižiderom i daju mu komande da otvori ili zatvori vrata, ali demonstracija na prostranom tehnološkom sajmu u Las Vegasu pokazala je da nije uvek detektovao šta ljudi govore ako je bilo previše ambijentalne buke.

To je bio samo deo komplikacija i zabrinutosti za pouzdanost funkcija koje je Samsung dodao uređaju koji bi trebalo da ima samo jedan važan zadatak: održavanje hrane hladnom, rekla je Gej Gordon-Birn iz Koalicije za digitalno pravo na popravku.

„Sve je s njim hiljadu puta teže“, rekla je o frižideru koji takođe koristi kompjuterski vid da bi pratio kada nestaje namirnica i može da sam traži dopunu po radnjama.

Samsung je odgovorio da je „naša prilagođena veštačka inteligencija dizajnirana da pojednostavi odluke u kući, čineći život praktičnijim i prijatnijim“.

Sudije koje nemaju nikakvu vezu sa CES-om ili trgovinskom grupom koja vodi sajam, kažu da donose odluke na osnovu toga koliko je proizvod „jedinstveno loš“, kakav uticaj bi mogao imati ako bi bio široko usvojen i da li je bio značajno gori od prethodnih verzija slične tehnologije. Sudije predstavljaju grupe uključujući Consumer Reports, Electronic Frontier Foundation i zagovornike prava na popravku iFixit.

„Definitivno nameravamo da donekle posramimo proizvođače“, rekla je direktorka održivosti iFixit-a, Elizabet Čemberlen, ali je dodala i: „Nadamo se da će proizvođači ovo videti kao podsticaj da sledeći put budu bolji“.

Niz novih funkcija za Amazon-ov „Ring sistem“ kamera sa zvono za ulazna vrata osvojio je nagradu „Najgore na izložbi“ zbog „narušavanja privatnosti i podržavanja pogrešnog shvatanja da nas veći nadzor uvek čini bezbednijim“, rekla je Sindi Kon, izvršna direktorka Electronic Frontier Foundation.

Među novim funkcijama „Ringa“ je i „AI upozorenje na neuobičajene događaje“ koje bi trebalo da detektuje neočekivane ljude ili događaje poput „dolaska čopora kojota“ pred nečija vrata.

„To uključuje prepoznavanje lica“, rekao je Kon o novim funkcijama „Ringa“. „Uključuje mobilne nadzorne tornjeve koji se mogu postaviti na parkinzima i drugim mestima, i uključuje prodavnicu aplikacija koja će ljudima omogućiti da razvijaju još sumnjivije aplikacije za zvono na vratima od onih koje Amazon već nudi“, kazao je on.

Nagradu „Izbor naroda“ za najgore proizvode osvojio je AI pratilac pod nazivom „Ami“ koji je napravila kineska kompanija Lepro, koja uglavnom prodaje lampe i tehnologiju osvetljenja. „Ami“ je ženski avatar na zakrivljenom ekranu koji se prodaje kao „vaša uvek uključena srodna 3D duša“, dizajniran za „usamljene radnike koji traže privatne i empatične interakcije tokom dugih dana u kućnoj kancelariji“. Prati pokrete očiju i druge emocionalne signale, poput tona glasa.

Grupa kaže da kritikuje Lepro „zbog drskosti da sugeriše da uređaj za video nadzor sa veštačkom inteligencijom na stolu može biti bilo čija srodna duša“.

Lilihip „Lolipop Star“ je privukao pažnju na sajmu CES kao slatkiš koji svira muziku dok ga jedete. Njegovi tvorci kažu da koristi „tehnologiju indukcije kostiju“ kako bi ljudima omogućio da čuju pesme – poput grupa Ice Spice i Akon – kroz lizalicu dok je grizu. Ali štapići se ne mogu puniti ili ponovo koristiti pošto se slatkiš potroši, što je dovelo zaštinika potrošača Natana Proktora da ga progalsi za „najgori za životnu sredinu“.

„Moramo prestati da proizvodimo toliko elektronike za jednokratnu upotrebu koja je puna toksičnih hemikalija, zahteva kritične minerale za proizvodnju i može da zapali posrojenje za odlaganje otpada“, kazao je Proktor, koji rukovodi kampanjom za pravo na popravku Grupe za istraživanje javnog interesa.

„Najgora za bezbednost“ proglašena je traka za trčanje povezana na internet kineske kompanije Merah, koja se može pohvaliti da ima prvi veštački trener u industriji pokretan velikim jezičkim modelom koji može da razgovara sa korisnikom, ali i da proaktivno prilagođava brzinu i nagib na osnovu promena otkucaja srca.

Sva ta prikupljanja biometrijskih podataka i zaključaka o ponašanju izazvala su zabrinutost kod zagovornika bezbednosti, ali i sitna slova uputstva: „Ne možemo garantovati bezbednost vaših ličnih podataka“.

Nemačka tehnološka kompanija Bosch dobila je dve nagrade „Najgori“, jednu za dodavanje pretplate i poboljšane glasovne pomoći Amazon-ove Alexe za pravljenje kafe pomoću espreso aparata „Personal AI Barista“, a drugu za navodnu funkciju protiv krađe i zaključavanja baterije na aplikaciji za električni bicikl.

Kori Doktorou, autorka knjige „Enshitfication: Why Everything Suddenly Got Worse and What to Do After It“ i sama sudija za nagradu „Najgori“, kritikovala je Bošovo „uparivanje delova“ kako bi digitalno povezao električni bicikl sa njegovim delovima, poput motora i baterija, na način koji označava neki deo ako se pojavi u bazi podataka ukradenih proizvoda.

Čak i ako Bosch ne nastoji da goni svoje kupce makar zbog beznačajknih rutinskih popravki nasumično nabavljenim delovima, možda i uz pomoć policije, Doktorou je rekla da kompanije i time eksploatišu kupce.

Boš je uzvratio da komentatori nagrade „Najgori“ pogrešno sugerišu da ta kompanija prisiljava potrošače da koriste funkcije koje su opcione, a u slučaju aparata za espreso, već popularne.

Boš je u saopštenju u četvrtak rekao da „i Boš kućni aparati i Boš sistemi za eBike štite svoje potrošače od neovlašćenog menjanja ili kontrole kroz sveobuhvatni bezbednosni koncept, koristeći šifrovanje i autentikaciju“.

