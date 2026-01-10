NASA i SpejsEks odredili datum povratka misije astronauta

Američka svemirska agencija NASA, koja je skratila boravak misije astronauta zbog zdravstvenih problema jednog od njih, saopštila je danas da je povratak na Zemlju zakazana za sredu, 14. januar, prenela je britanska agencija Rojters (Reuters).

NASA i kompanija SpejsEks (SpaceX) zadužena da obezbedi njihov povratak, navele su da će povratak na Zemlju početi u sredu u 22.00 po srednjeevropskom vremenu, ako to budu dozvolili vremenski uslovi.

NASA je u petak saopštila da je skratila boravak astronauta u Međunarodnoj svemirskoj stanici (ISS) u orbiti Zemlje jer jedan od njih ima zdravstveni problem, što je veoma redak slučaj. Američka agencija nije htela da saopšti ime astronauta.

To će biti prva medicinska evakuacija NASA-e iz Svemirske stanice gde su astronauti ranije lečeni zbog zubobolje i bolova u uhu.

NASA je zbog zdravstvenog problema astronauta već otkazala planiranu „svemirsku šetnju“.

Posada od četiri astronauta poletela je avgustu ka Međrunarodnoj svemirskoj stanici gde je trebalo da bude bar šest meseci.

Taj deo posade čine Zejna Kardman (Zena Kardman) i Majk Finki (Mike Fincke) iz NASA-e, Japanka Kimija Jui i Rus Oleg Platonov. To je četvrti boravak Finkija u Svemirskoj stanici, za Japanku drugi, a prvi za Kardmana i Platonova.

(Beta)

