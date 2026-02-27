NASA menja program Artemis za ponovno sletanje na Mesec

Američka svemirska agencija NASA saopštila je da će uvesti još jednu Artemis misiju sa astronautima pre no što bude pokušala visokorizično sletanje sa ljudskom posadom na Mesec - prvi put posle pedesetak godina.

Do promene u rasporedu poletanja i ubrzavanje tempa došlo je samo dva dana pošto je Artemis II, nova raketa NASA-e, spremljena za put do Meseca, vraćena sa lansirne rampa Kejp Kanaverala u hangar radi dodatnih opravki.

I jedan bezbednosni panel stručnjaka pozvao je NASA-u da smanji svoje preambiciozne planove za ljudski povratak na mesec.

Artemis II – čija je misija da sa četiri astronauta proleti kraj Meseca – neće poleteti pre aprila zbog problema sa raketnim sistemom.

Potonja misija, Artemis II, trebalo bi da sa ljudskom posadom sleti na Mesečev južni pol za godinu ili dve.

Međutim, s obzirom na dugačke razmake između misija i sve veću zabrinutost u vezi sa spremnošću lunarnog lendera i odeće za hodanje po Mesecu, novi administrator NASA-e Džared Ajazkman je objavio novi plan prema kojem će se misija usredsrediti na slanje lunarnog lendera u orbitu Zemlje radi uvežbavanja dokovanja astronauta kapsule Orion. I sve će se to dešavati 2027. godine.

Prema novom planu, sletanje na Mesec, a možda i dva sletanja na Mesec, uslediće 2028. godine.

„To će biti naš put nazad na Mesec“, rekao je Ajzakman i rekao da bi „trebalo da je izrazito očigledno“ da su tri godine razmaka između misija neprihvatljive i da bi on voleo da se to svede na jednu godinu a možda i kraći vremenski period.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com