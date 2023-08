Naučnici ističu značaj negovanja talenata u osnovnim istraživanjima

Više naučnika je naglasilo značaj negovanja talenata u kineskom osnovnom istraživanju i ohrabrilo mlade ljude da se suoče sa najnovijim pitanjima u bazičnoj nauci na marginama Međunarodnog kongresa osnovnih nauka (ICBS) održanog u Pekingu.

Dobitnici Fildsove medalje Šing-Tung Jau, Kaučer Birkar, Maksim Konsevič i dobitnik Tjuringove nagrade Endru Či-Čih Jao, podelili su svoje stavove o negovanju taenata i razvoju osnovnih istraživanja u aktivnostima razmene sa univerzitetskim nastavnicima i studentima, piše Sinhua.

„Nadamo se da će mladi ljudi, zahvaljujući ovom kongresu, moći aktivno da komuniciraju sa prvorazrednim naučnicima u zemlji i inostranstvu kako bi mogli da vide dokle su stugle najnaprednije nauke u svetu i da sebi postave jasne ciljeve“, rekao je matematičar Šing-Tung Jau, predsednik ICBS-a i dekan Ćiudžen koledža na Univerzitetu Cinghua.

„Veoma je važno da mladi komuniciraju sa svetski priznatim naučnicima i slušaju njihove govore“, dodao je Jau, koji je podsetio da je 1979. rešio važno pitanje jer je slušao govor dobitnika Fildsove medalje Dejvida Mamforda, čega će se sećati dok je živ.

Endrju Či-Čih Jao, akademik Kineske akademije nauka, rekao je da su kineski mladi ljudi veoma pametni i „u stvari, sve što im treba je mala pomoć“.

„Mogu da usvoje nova znanja na fakultetskim kursevima i mogu da upoznaju neke dobre profesore koji ih podstiču da ispolje radoznalost i istraživački duh. Takav rast talenata će napraviti razliku“, rekao je.

On je dodao da je došao novi talas veštačke inteligencije, koji će u budućnosti imati ogroman i dalekosežan uticaj na akademiju, industriju, pa čak i na celo društvo. Zemlje treba da nastoje da stvore dobro okruženje kako bi podstakle više naučnika da sprovode istraživanja i „iskoriste radoznalost da otkriju probleme koje žele da reše“, istovremeno jačajući međunarodnu razmenu i radeći zajedno na rešavanju zajedničkih izazova.

Kaučer Birkar, profesor na Univerzitetu Cinghua, rekao je da je, pored nerešenih matematičkih pitanja, najveći izazov matematike obuka i obrazovanje matematičara.

Podučavanje sa udžbenicima koje govori učenicima šta da rade, a šta ne, učiniće da mnogim učenicima bude dosadno na matematici i da se udalje od nje i neće moći da uživaju u zabavi koju matematika pruža, dodao je on.

Na Univerzitetu Cinghua često podstiče studente da postavljaju jedni drugima pitanja i komuniciraju na času. On smatra da postavljanje pitanja pogoduje podsticanju interesovanja učenika i inspirativnom razmišljanju.

„Veoma je važno da matematičari steknu naviku postavljanja pitanja, a to je istraživanje novih mogućnosti i zamišljanje šta dalje možete da uradite. Ovu naviku najbolje je negovati kada ste student“, rekao je on.

Maksim Koncevič, profesor na Institutu za napredne naučne studije u Francuskoj, smatra da je veoma važno da više tinejdžera oseti lepotu matematike, jer samo ljubav može da vas inspiriše da ulažete neumorne napore u istraživanje.

„Matematika je veoma lep predmet, koji igra važnu ulogu u razvoju i napretku ljudskog društva i vredan je istraživanja i učenja u našim životima“, rekao je on.

Prema Šing-Tung Jauu, zemlje i dalje treba da pridaju veliki značaj bazičnoj nauci, da ulažu više resursa, privlače više talenata da učestvuju u osnovnim naučnim istraživanjima, neguju javni interes za osnovnu nauku i promovišu međunarodnu saradnju i deljenje.

„Osnovna nauka je kamen temeljac ljudskog znanja. To je važan način da razumemo svet, otkrijemo principe prirode, istražujemo univerzum i pokrećemo naučni i tehnološki napredak. I to je moćna pokretačka snaga koja vodi budućnost čovečanstva i promoviše društveni napredak“, rekao je on.

(Beta)

