Nema više uhođenja: Instagram javlja kad ste snimali ‘Storiese’

Instagram priče (Stories) dizajnirane su tako da nestanu nakon 24 sata, međutim brojni ljudi su spremali screenshot ili snimali video ekrana kako bi zauvek imali kopiju tuđih trenutaka, prenose mediji u regionu.

Instagram će vas sada obavestiti ako je netko odlučio da preuzme screenshot vaših Storiesa (Priča), ali ovo vredi i u drugom smeru, pa ćete znati kad je netko odlučio da preuzme sliku koju vi niste želeli da zauvek zabeležite.

who gave you this horrible idea? @instagram pic.twitter.com/W97knOXS2O

— m (@iamwithjb) February 7, 2018