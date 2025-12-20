Nemačka inženjerka u invalidskim kolicima kratko boravila u svemiru

Jedna žena u invalidskim kolicima boravila je danas tokom nekoliko minuta u svemiru, u raketi američkog milijardera Džefa Bezosa (Jeff), što je prvi takav događaj u svetu, preneli su američki mediji.

Mihaela Benthaus (Michaela), nemačka vazduhoplovna inženjerka koja je postala paraplegičarka posle nesreće, ukrcala se u raketu zajedno sa još pet ljudi, za avanturu koju nudi svemirska kompanija Blu Oridžin (Blur Origin), koju je osnovao osnivač Amazona, a rezervisana je samo za odabrane sa dubokim džepom.

„Posle nesreće, zaista sam shvatila koliko je naš svet i dalje nepristupačan za osobe sa invaliditetom“, rekla je ona u video snimku koji je objavila kompanija.

„Ako želimo da budemo inkluzivno društvo, moramo biti inkluzivni u svim oblastima, ne samo tamo gde nam odgovara“, dodala je inženjerka.

Lansiranje rakete obavljeno je danas u zapadnom Teksasu oko 8.15 po lokalnom vremenu. Mala, potpuno automatizovana raketa poletela je vertikalno, a kapsula koja je nosila turiste se zatim odvojila u vazduhu, pre nego što se nežno spustila u teksašku pustinju, usporena padobranima.

Tokom tog iskustva, koje je trajalo oko deset minuta, šest putnika je prešlo Karmanovu liniju, koja, prema međunarodnoj konvenciji, označava granicu svemira na visini od 100 kilometara.

Blu Oridžin već nekoliko godina nudi ove letove svemirskog turizma, čija cena nije javno objavljena, koristeći svoju raketu Nju Šepard (New Shepard).

(Beta)

