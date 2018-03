Neverovatno: Fejsbuk vas prati i kad obrišete nalog!

Skandalozna prodaja privatnih podataka korisnika Fejsbuka kompaniji „Kembridž analitika“ dovela je do masovnog brisanja naloga na najpopularnijoj društvenoj mreži.

Međutim, čak i po uklanjanju profila na Fejsbuku, njegovi oglašivači i njegove vampirske aplikacije nastavljaju da prate ponašanje sada već bivših korisnika na internetu, tvrde stručnjaci.

Kako prenose mediji, Fejsbuk koristi delove koda, koji uključuju tagove, piksele i HTTP kolačiće, da prikuplja podatke i napravi digitalni profil osobe, piše britanski Dejli mejl. Kako objašnjavaju, svako korišćenje spoljnih aplikacija ostaje zabeleženo i one nastavljaju da skupljaju podatke. To je moguće jedino posebnim ručnim i pojedinačnim zabranama za koje većina korisnika nema vremena ili ne zna kako se to radi.

Glavna aplikacija sa pratećim prikuplja podatke o godinama, polu i uzrastu korisnika, ali i tome koje sajtove posećuju, šta ih zanima, gde se nalaze, sa kim se druže… Ona i dalje koristi Fejsbuk audience network da generiše oglase za korisnike, a u skladu sa potrebama oglašivača.

Sličan sistem praćenja korisnika imaju i „Epl“ i „Gugl“.

„Kembridž analitika“ je koristila profile 55 miliona korisnika Fejsbuka kako bi uticala na rezultate predsedničkih izbora u SAD 2016. godine. Čelnici Fejsbuka su prvo pokušali da spreče medije u objavljivanju ove priče, a onda su pet dana ćutali, da bi na kraju osnivač Mark Zakerberg rekao da su zloupotrebili poverenje korisnika i da se izvinjavaju zbog toga.