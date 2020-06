Nova promena na Instagramu mnogima se ne sviđa

Novo ažuriranje unelo je promenu u dizajn aplikacije, odnosno u deo namenjen Storijima. Nova promena na Instagramu nije se baš svidela mnogima.

Is anyone else seeing Instagram stories stacked like this??? Why god why???? pic.twitter.com/e4d0meKzY0

Umesto dosad poređanih krugova u jednom redu, Storiji su sad grupisani u po tri kruga poređana u dva reda koji se nalaze jedan iznad drugog. Promena je zatekla i mnoge korisnike, a korisnici Tvitera odmah su požurili da daju svoj komentar na toj društvenoj mreži.

Ah is this how stories on instagram are gonna be organized from now on?? pic.twitter.com/VyoxCiZBPu

