Novi izazov: 28 dana u februaru bez društvenih mreža

Nekoliko zemalja je pokrenulo novu vrstu izazova – brisanje aplikacija društvenih mreža tokom celog februara kako bi se ljuidi oslobodili stega svojih pametnih telefona, preneo je danas belgijski javni servis RTBF.

„Možda ste primetili, ali poslednjih nedelja, talas frustracije je zahvatio svet hiperkonekcije – kompulzivno skrolovanje, anksioznost, nostalgija za vremenom kada je digitalna tehnologija bila samo anegdotska, umor od pristrasnih algoritama, navala veštačke inteligencije i njenih potencijalnih zamki“, piše RTBF.

Ali sada sati provedeni zalepljeni za ekrane više nemaju istu privlačnost.

Štetni efekti prekomernog izlaganja ekranima i društvenim mrežama po malu decu su više puta dokazani, što je navelo Viši zdravstveni savet Belgije da izda jasne preporuke: bez ekrana pre druge godine, bez društvenih mreža pre 13. godine i bez pametnih telefona u školi.

Te smernice se razlikuju od zemlje do zemlje, ali sve teže istom cilju: sprečavanju zavisnosti i negativnih efekata hiperkonekcije od detinjstva.

Ali za odrasle, prekidanje duboko ukorenjenih loših navika je komplikovanije, te, u prkos rastućoj svesti i blagom osećaju preopterećenosti, zabrana ili ograničavanje upotrebe pametnih telefona ostaje teško zamislivo za većinu.

Ipak, želja svakako postoji. Po nedavnoj studiji, 64 odsto Francuza čak kaže da je spremno za „digitalnu detoksikaciju“.

„Zašto ne iskoristiti ovaj kolektivni zamah za isključivanje?“ – pita RTBF.

Dalje se kaže da je moć kolektivne akcije neosporna bilo da je to mesec svesti o raku dojke, „Movember“ – novembar posvećen brkovima ili meseci bez mesa, sve te inicijative pomažu u prevazilaženju nečega što se činilo nemogućim ili podižu svest o velikim problemima.

To je bilo zapažanje španske kampanje „OFF February“ koja će se ove godine prvi put održati i u Francuskoj, Velikoj Britaniji i Sjedinjenim Američkim Državama.

Izazov je jednostavan, ali ambiciozan: izbrisati sve aplikacije društvenih medija s mobilnih telefona i da tako ostane celog februara.

Viktor Fersing (Victor) šef pokreta „OFF February“ u Francuskoj, objašnjava da je cilj te inicijative koju podržavaju stručnjaci nauke, za komunikacije, obrazovanje i pravo, da povrati kontrolu nad pažnjom, smanji hiperpovezanost i preispita odnos ljudi sa ekranima.

U svetu gde su ekrani sveprisutni, služeći koliko za komunikaciju, toliko i za gledanje vesti, naručivanje hrane, čitanje knjige ili igranje onlajn-igara, sve je hitnija potreba da se ljudi oslobode njihove prekomerne upotrebe kako bi se izbeglo dalje oštećenje mentalnog, fizičkog i socijalnog zdravlja, rekao je Fersing.

On je rekao da su aplikacije za društvene mreže dizajnirane da privuku pažnju i prikupe podatke, a ne da poboljšaju blagostanje.

„Ono što je još gore je da, paradoksalno, ova stalna hiperpovezanost teži da nas izoluje od stvarnog sveta i oslabi našu sposobnost da budemo u stvarnom društvu“, upozorio je on.

Iako trajno napuštanje društvenih medija za sada ostaje izazov zbog nedostatka kolektivne koordinacije, kompanija „OFF February“ se nada da će pokrenuti trajnu dinamiku ka tome.

Cilj inicijative nije potpuna zabrana društvenih mreža, već njihova upotreba kad je to zaista potrebno.

