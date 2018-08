Online detoksikacija: 5 trikova za odvikavanje od elektronskih uređaja

Isključiti telefon, zaboraviti na internet i uživati u miru sa samim sobom…

Elektronski uređaji su sastavni deo našeg života, i teško možemo da zamislimo realizaciju bilo kog zadatka bez njihove pomoći. Od alarma na telefonu koji nas budi svakog jutra, preko aplikacija pomoću kojih pravimo raspored dnevnih aktivnosti, do pripreme prezentacija na poslu i gledanja omiljene serije na internetu, elektronski uređaji i spravice čine sastavni deo našeg života, i u velikoj meri određuju njegov kvalitet.

Ipak, prekomerna upotreba istih može se odraziti na naše zdravlje, i prouzrokovati ozbiljne posledice kojih, najčešće, nismo svesni.

Poremećaji kao što su socijalna anksioznost, glavobolja, očni pritisak i insomnija samo su neki od mogućih problema. Nekada nas elektronski uređaji dekoncentrišu, te skreću fokus sa bitnih stvari, a sve zbog toga što ne možemo da odolimo još jednoj epizodi omiljene serije ili skrolovanju sadržaja na društvenim mrežama.

Osim toga, ovi uređaji postaju vrlo skupi, te u velikoj meri utiču na kućni budžet. Uzimajući u obzir sve navedeno, sledi da je ponekad dobro isključiti telefon, zaboraviti na internet i uživati u miru sa samim sobom.

Koristite budilnik umesto alarma

Većina ljudi nije svesna da telefon emituje signale koji nepovoljno utiču na naš organizam. Stoga, umesto njega koristite budilnik koji ne samo da će vas pošteno razbuditi, već će vas poštedeti pomenutih štetnih uticaja.

Izbegavajte podgrevanje hrane u mikrotalasnoj

Većina lekara i nutricionista je protiv upotrebe mikrotalasne prilikom pripreme i podgrevanja hrane. Razlog za to leži u činjenici da ona radi na principu elektromagnetskih talasa, koji omogućavaju da se hrana ispeče, ali isto tako mogu dovesti do opekotina na koži i oštetiti vid. Dakle, koristite je samo ako morate, i to umereno.

Uživajte u vremenu za sebe bez elektronskih uređaja

Nekada je teško naći vreme za sebe i svoje užitke jer smo preko telefona direktno povezani sa poslom, mejlovima, notifikacijama i društvenim mrežama koje nas sprečavaju da se potpuno “isključimo” i uživamo u miru. Dakle, podelite svoj dan na tri celine tako što ćete 8 sati spavati, 8 sati raditi i 8 sati imati za slobodne aktivnosti, koje ćete provesti bez telefona i drugih elektronskih uređaja, makar ponekad.

Posvetite se sagovorniku

Činjenica je da danas bez telefona nikuda ne možemo. Nijedan razgovor ili sastanak na poslu ne počinje dok se telefoni ne izvade na sto, što nas često dekoncentriše i otežava da se fokusiramo na to što nam neko govori ili prezentuje. Ne samo da time što gledamo u ekran dok nam se neko obraća ostavljamo loš utisak, već i pokazujemo nepoštovanje prema sagovorniku. Niko ne voli takav tretman, te sledeći put kada vam se neko obrati, bilo poslovno, bilo privatno, imajte na umu ovaj savet i zaboravite na telefon tih nekoliko minuta.Verujte da će to prijati i njemu i vama.

Ostavite elektronske uređaje kod kuće

Ovo se naravno ne odnosi na sve situacije, ali makar kada idete na nedeljni ručak kod roditelja ili u kratku šetnju, smanjite upotrebu ovih uređaja. Ukoliko se lišite telefona na par sati, ili ne ponesete slušalice kada idete na trčanje, ne samo da će to prijati vašoj moždanoj aktivnosti, već ćete se na poseban način opustiti i shvatiti da postoji toliko stvari koje možete da radite umesto da budete prikovani za ekran. To će vam takođe pomoći da ponovo uspostavite vezu sa samim sobom i upustite se u avanturu, što verovatno ne biste učinili kada biste neprekidno gledali u telefon.

(City magazine)