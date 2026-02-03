OpenAI pokreće aplikaciju Codex kako bi stekao prednost u trci AI kodiranja

OpenAI je saopštio da je dizajnirao svoju Codex aplikaciju kako bi omogućio korisnicima da istovremeno upravljaju sa više AI agenata tokom dužeg vremenskog perioda.
Aplikacija takođe može da koristi kod za obavljanje zadataka kao što su prikupljanje i analiza informacija, rekli su zvaničnici kompanije OpenAI na konferenciji za novinare.
Kodiranje je verovatno najuspešnija primena AI modela poslednjih godina. Alati za kodiranje su neophodni za pomoć AI startapima da privuku komercijalne kupce, a taj prostor je postao sve konkurentniji.
OpenAI je zaostajao za svojim konkurentima u ovoj oblasti, posebno za AI startapom Anthropic, koji je dominirao tržištem kodiranja sa svojim alatom Claude Code.
Anthropic navodi da je Claude Code dostigao milijardu dolara godišnjeg prihoda u šest meseci posle pokretanja.
(Beta)
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com