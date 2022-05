Ostaje li Tviter besplatan? Mask razjasnio ko će plaćati, a ko ne

Ostaje li Tviter besplatan? Ovo pitanje su postavili mnogi mediji, a novi vlasnik Tvitera je razjasnio ko će ubuduće plaćati, a ko ne.

Iz kompanije Tviter odbili su da komentarišu bilo šta na ovu temu, nakon što ih je kontaktirao Rojters.

Twitter will always be free for casual users, but maybe a slight cost for commercial/government users

— Elon Musk (@elonmusk) May 3, 2022