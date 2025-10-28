Ovo dugme na laptopu mnogo olakšava posao, ali 99% ljudi ga ne koristi pravilno

U moru funkcija i prefiksa na laptopu, postoji jedan taster koji ostaje često neprimećen – i zapravo može da olakša ili ulepša vašu svakodnevnu upotrebu računara.

Na tastaturi laptopa postoji mnogo dugmadi čiju upotrebu ljudi ne znaju. Ljudi su takođe manje svesni tastera od F1 do F12 na vrhu. Osim ovog, postoji još jedno dugme u donjem levom delu tastature laptopa, čije je ime „Fn“. Puno ime ovog tastera je Funkcija. Ovaj taster se koristi za različite funkcije. Ali 99% ljudi ne zna čemu služi ovo dugme.

Koji je taj taster?

Radi se o tasteru sa simbolom „Fn“ (funkcija) ili o jednoj od dodatnih kombinacija tastera (npr. Fn + F-serija) koje mnogi korisnici zanemaruju. Ovaj taster omogućava pristup sekundarnim funkcijama na tastaturi: promena jačine zvuka, osvetljenja ekrana, mirovanja računara, pa čak i prečica za multimediju ili specijalne opcije. Iako izgleda kao „običan“ taster, on ima važnu ulogu u efikasnijem korišćenju laptopa.

Ništa se neće desiti aka samo njega pritisnete

Često ljudi pritiskaju samo taster Fn, ali od toga nema nikakve koristi. Pritiskanje samog tastera Fn obično ne funkcioniše. Uvek radi sa sportskim tasterima. Ako želite, možete ga omogućiti ili onemogućiti pritiskom na Fn + ESC. Ako ne želite da koristite ovaj taster, onemogućite ga, a ako želite da ga koristite, omogućite ga.

Kako ga sve možete koristiti

Ako želite da povećate ili smanjite osvetljenost ekrana, koristite tastere Fn + F5/F6. Ovo može smanjiti ili povećati osvetljenost ekrana. Možete koristiti tastere Fn + F1/F2/F3 da biste povećali ili smanjili jačinu zvuka ili direktno isključili zvuk.

Ako želite da prelazite između monitora i projektora, pritisnite Fn + F4. Imajte na umu da je ovaj taster koristan samo kada se koristi sa drugim tasterima.

Kontrola tastature i tačpeda

Koristite Fn + razmaknicu da biste kontrolisali osvetljenost pozadinskog osvetljenja tastature. Koristite isti taster da biste uključili ili isključili tačped.

Taster se takođe koristi za aktiviranje režima spavanja, hibernacije ili režima uštede energije. Možete uključiti ili isključiti Wi-Fi ili Bluetooth pomoću Fn + F9.

Pokreću se karakteristike brenda

Na nekim laptopovima, taster Fn se koristi za karakteristike specifične za brend. Koristi se za pokretanje režima igranja, kontrolu brzine ventilatora ili bilo kog softvera.

Ako zanemarujemo Fn taster, propuštamo šansu da naš laptop koristimo punim kapacitetom. On nije samo „lepi dodatak“, već praktična prečica ka boljoj kontroli i intuitivnijem radu. Ako još niste, odvojite par minuta da istražite šta on može u vašem modelu – možda vas pozitivno iznenadi.

