PKS: Najvažnija ravnoteža saradnje ljudske i veštačke inteligencije

Zamenik predsednika Privredne komore Srbije Mihailo Vesović je ukazao na važnost ravnoteže saradnje ljudske i veštačke inteligencije, kao temelja održivog razvoja modernih organizacija, saopštila je PKS.

„Veštačka inteligencija ubrzava procese, oduzima repetitivne poslove, rad po automatizmu i kroz svakodnevno, živo poslovanje lako uviđamo značaj novih tehnologija, ali je u sektoru ljudskih resursa (HR), koji su od administrativno-tehničkog sistema podrške izrasli u stratešku funkciju u kompanijama, neophodno zadržati i lični kontakt“, rekao je Vesović na konferenciji „Sinergija ljudske i veštačke inteligencije u savremenom HR-u”.

Kao primer posla u sektoru HR-a u kojem veštačka inteligencija može da pruži veliku podršku, naveo je promene kolektivnih ugovora i druge tehničke radne procese, dok je regrutacija kadrova posao koji bi trebalo da zadrži čovek.

“Nije sporno da nekakav algoritam napravi selekciju kandidata za poziciju u firmi, ali je veoma važna direktna komunikacija, jer često upravo razgovor sa kandidatom odluči o zapošljavanju”, naveo je Vesović .

Učesnicima konferencije koja je okupila stručnjake iz oblasti ljudskih resursa, digitalne transformacije i poslovnog upravljanja obratila se i Amina, AI asistent.

“Moje digitalne kolege i ja polako preuzimamo tehničke poslove, ali ono što ne možemo pružiti jesu empatija, iskustvo i podrška, sarkazam u pravom trenutku, zdrav razum pod pritiskom…”, poručila je Amina.

Prvi panel bio je posvećen transformaciji radnih zadataka kroz automatizaciju i razmatranju načina na koje veštačka inteligencija može doprineti efikasnosti poslovanja. Poseban akcenat stavljen je na ograničenja AI tehnologija u domenima koji zahtevaju kreativnost, empatiju i kompleksno donošenje odluka.

Na pitanje koje grane privrede prednjače u korišćenju AI-ja, Jelena Radnović Vukčević, sertifikovani ekspert za digitalnu transformaciju i AI menadžer, je odgovorila da su kompanije iz različitih sektora prepoznale značaj novih tehnologija, kao i da korišćenje AI-ja u kompanijama ne treba posmatrati kroz sektore privrede u kojima posluju, već kroz poslove koje obavljaju, a među njima prednjače nabavka, prodaja, logistika i finansije.

Komentarišući primenu veštačke inteligencije u turizmu, Nenad Todorović, direktor Central Business Apartments Beograd istakao je da AI preuzima radne operacije u oblasti prodaje, planiranja i komunikacije i da u velikoj meri pomaže malim hotelima i ugostiteljskim objektima.

„Iako u sektoru prodaje AI može da zameni jedno radno mesto, srce u turizmu je čovek, zbog čega nema razloga za strah da će biti zamenjen veštačkom inteligencijom“, rekao je on.

Predstavnici sektora osiguranja ocenili su da je za HR veštačka inteligencija samo kvalitetna podrška.

“Kada čovek prijavljuje štetu, očekuje ljudski kontakt – i to je nezamenljivo”, navela je Bojana Milošević iz Milenijum osiguranja.

Slađana Milojević, direktor Klastera modne i odevne industrije FACTS, istakla je da je modna industrija Srbije u protekle dve decenije deo kreativne industrije u svetu i da joj nove tehnologije daju novi zamah i snagu.

“Tehnologija je sredstvo, AI je saveznik u rukama dizajnera, jer preko prototipa može da sagleda boje, teksturu, siluetu, ali ne može oduzeti ljudski izraz, ideju, emociju i estetski potpis stvaraoca”, navela je Milojević ukazujući da je najvažnija ravnoteža u korišćenju AI-ja, jer ukoliko veštačka inteligencija preuzme dizajn, izgubiće se autentičnost.

Drugi panel otvorio je pitanja međugeneracijskog dijaloga i promena u radnim vrednostima. Učesnici su razgovarali o razumevanju generacije Z, upravljanju više-generacijskim timovima, kao i uticaju stranih radnika na domaće tržište rada.

Skup je organizovala Privredna komora Srbije u saradnji sa Hrvatskim poslovnim klubom, Helenskim privrednim udruženjem Srbije i inicijativom BEYOND Business.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com