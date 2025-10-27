PKS: Počinje novi ciklus obuka Centra za digitalnu transformaciju

Privredna komora Srbije je najavila da počinje novi ciklus obuka Centra za digitalnu transformaciju, namenjen onima koji žele da razviju veštine i znanja potrebna za uspešno poslovanje u digitalnoj eri.

Kao autorizovani partner sertifikacione kuće Austrian Standards iz Austrije, Centar za digitalnu transformaciju PKS je jedini njihov partner u ovom delu Evrope, čime garantuje kvalitet i međunarodno priznate ISO sertifikate koji se izdaju po završetku obuka i uspešno položenom ispitu, navela je PKS.

Sertifikati su, kako je istaknuto, priznati i pretraživi u digitalnim bazama podataka, što dodatno potvrđuje njihovu verodostojnost i vrednost na tržištu rada.

U novom ciklusu biće organizovane tri sertifikacione obuke.

Program Certified AI Manager počinje 10. novembra i namenjen je menadžerima i liderima koji žele da nauče kako strateški da uvode i upravljaju primenom veštačke inteligencije u poslovnim procesima.

Obuka Corporate Sustainability & ESG Manager počinje 18. novembra i osmišljena je za profesionalce koji žele da steknu znanja o upravljanju ESG procesima u skladu sa evropskim regulativama, uključujući CSRD, CSDDD i EU taksonomiju.

Treći program, Data Protection Officer (DPO), počinje 1. decembra i za stručnjake je koji žele da unaprede znanja o zaštiti podataka o ličnosti i primeni GDPR regulative.

Pored sertifikacionih programa, CDT Trening centar organizuje i praktične radionice, namenjene unapređenju korišćenja digitalnih alata u svakodnevnom poslovanju.

Prva će biti radionica „Kako da vas Google voli?“, koja će se održati 6. novembra u Centru za digitalnu transformaciju u Beogradu, u saradnji sa kompanijom Avokado. Učesnici će imati priliku da nauče kako da optimizuju svoje onlajn prisustvo, povećaju vidljivost na internetu i efikasno koriste alate za digitalni marketing.

CDT Trening centar pruža polaznicima kontinuiranu podršku i nakon završetka obuka kroz CDT zajednicu, koja omogućava dalji razvoj, umrežavanje i praćenje najnovijih trendova u digitalnom poslovanju, navela je PKS.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com