Posada astronauta se vratila na Zemlju sa Međunarodne svemirske stanice posle pet meseci

Posada od dva američka, jednog ruskog i jednog japanskog astronauta vratila se danas na Zemlju sa Međunarodne svemirske stanice gde su proveli pet meseci.

Sletanje kapsule Dragon kompanije SpejsEks (SpaceX) izvedeno je uspešno kod Kalifornije, pokazuju video snimcki koje je emitovala ta svermiska kompanija.

Amerikanke An Meklejn (Anne McClain) i Nikol Ajers (Nichole Ayers), Rus Kiril Peskov i Japanac Takuja Oniši proveli su gotovo pet meseci u svemiru.

Ovim je završena deseta misija smene posada Međunoarodne svemirske stanice (ISS) sprovedene u okviru programa Nase Komeršal kru (Komercijalna posada) stvoren da nasledi eru svemirskog šatla tako što se povezala sa privatnom svemirskom agencijom.

Kapsula Drangon firme Spejseks multimilijardera Ilona Maska sletela je u Pacifik u 8.43 po lokalnom vremenu (17.34 GMT) pošto se prethodnog dana odvojila od Međunarodne svemirske stanice.

Vrtoglavo spuštanje kapsule kočen je ulaskom u atmosferu i zatim ogromnim padobranima.

Kapsulu treba da pokupi brod SpejsEksa i kada se podigne na brod na kraju može biti otvorena i astronautima omogućeno da izađu.

Tokom boravka na Međunarodnoj svemirskoj stanici posada nazvana Posada-10 obavila je brojne naučne eksperimente, proučavala rast biljaka ili način na koji ćelije reaguju na gravitaciju.

Njihov odlazak u svemir u martu bio je posebno praćen zato što je trebalo tom kapsulom da se vrate dvoje američkih astronauta blokiranih u svemiru devet eseci.

Oni su prvobitno pošli na misiju od osam dana 2024. godine,a ostali devet meseci zbog kvara na letelici Starlajner Boinga koja ih je dovezla.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com