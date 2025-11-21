Predstavnici evropskih gradova danas u Beču razgovaraju o digitalnoj transformaciji i suverenosti

Konferencija ECC „Digitalizacija – sigurno i suvereno“, posvećena ključnim pitanjima digitalne transformacije u evropskim gradovima, održava se danas u Beču.Događaj, koji organizuje gradska uprava Beča kroz „European Cities Conferences“ (ECC), okuplja eksperte, donosioce odluka i predstavnike gradova, uključujući Grad Beograd, kako bi raspravljali o bezbednosti IT sistema i digitalnoj suverenosti gradova.

Juče je na konferenciji bilo reči o sajber bezbednosti u gradovima, rizicima, ali i trendovima, uključujući rizik umreženih digitalnih sistema.

Na dnevnom redu danas su digitalna suverenost i „digitalni gradovi“ u budućnosti.

Gradska savetnica Beča zadužena za finansije, ekonomiju, rad, međunarodne odnose i digitalizaciju Barbara Novak izjavila je u uvodnom obraćanju da je važno umrežiti se i sarađivati kako bi se gradovi oduprli rizicima koje digitalizacija nosi.

„Važno je da učimo jedni od drugih kad je u pitanju otpornost. Tu je reč i o izgradnji poverenja“, rekla je ona.

Cilj konferencije je da podstakne umreženo razmišljanje i saradnju na više nivoa – od lokalnih gradskih uprava do evropskih institucija – kako bi se odgovorilo na rastuće izazove u sferi sajber bezbednosti i tehnološke zavisnosti.

Za Beč i evropske gradove koji se sve više oslanjaju na digitalnu infrastrukturu, ova konferencija predstavlja važnu platformu – moderna urbana rešenja sve češće zahtevaju da gradovi budu ne samo digitalni, već i digitalno suvereni, sposobni da kontrolišu sopstvene podatke, infrastrukturu i sigurnosne rizike.

(Beta)

