Prekid radio-komunikacija s avionima u nedelju u Grčkoj bio zbog njenih starih uređaja i postupka

Prekid radio-komunikacija kontrole leta s avionima u nedelju je u Grčkoj nastao zbog njenih uređaja i postupka kada je problem uočen, piše danas niz grčkih medija.Avioni su u nedelju na grčkim aerodromima od ranog prepodneva do večeri bili prizemljeni, a oni koju su dolazili peusmereni, mahom na Tursku, jer osoblje kontrole letenja zbog šuma na radio-frekvencijama nije moglo da komunicira s pilotima.

Zato su hiljade ljudi u Grčkoj i inostranstvu čekale kada će i da li će otputovati što mnogima nije uspelo tog dana.

Zbog teškog tehničkog problema u radio-sistemu veza morao je bio zatvoren vazdušni prostor nad Grčkom – „FIR Atina“ (Athens Flight Information Region) – oblast kontrole leta u kojoj Grčka iz više centara pruža usluge vazdušnom saobraćaju. To je prostor sve do Brindizija, Rima, Malte, Kaira i Nikozije, kao i do Albanije, Skoplja, Sofije, Istanbula i Izmira.

Dok je trajao problem, veći deo dana u nedelju, na mapama avionskog saobraćaja se videlo da nad Grčkom nema nijednog aviona, dok je „gužva“ u vazdušnom saobraćaju sa svih strana u njenoj okolini.

Stručnjaci kažu da su uzrok bili sami uređaji i postupanje Grčke uprave za vazduhoplovstvo (YPA) čije prvo saopštenje je stvorilo sumnju na sabotažu.

Sistem radio-veza s avionima, čiji je centar na planini Imitos, nad Atinom, prilično je star, još iz 1991. godine, ali bi trebalo da radi „njegova kopija“ – istovetan rezervni sistem. Međutim njime se nije rukovalo kako treba, kažu grčki stručnjaci.

Umesto da glavni sistem YPA bude isključen kada se pokvario, pa potom uključen rezervni, ispravan, bila su uključena oba zajedno što je samo otežalo problem.

Glavni komunikacioni sistem sa predajnikom na Imitosu počeo je da „pravi buku“, da „emituje šum“ i kada je rezervni sistem istovremeno aktiviran, praktično je „došlo do ‘kratkog spoja’ među njima“ što je rezultiralo kolapsom i jednog i drugog.

Da bi rezervni sistem uopšte radio, glavni sistem bi morao biti isključen, ali to nije urađeno, jer nije ni bilo utvrđeno da je glavni sistem uzrok kvara, već se sumnjalo na neki spoljašnji uzrok.

Stručnjaci uz to kažu da je svako naredno saopštenje YPA o uzroku problema opovrgavalo prethodno, a poslednje saopštenje je bilo „priznanje da nisu imali pojma šta se dešava“ i da je tako i danas – šta se, zašto i kako pokvarilo.

Stručnjaci kažu da su veoma ozbiljne indicije da je sam sistem blokirao svoje radio-frekvencije, a ne neki spoljni faktor, da sam taj sistem odjednom nije radio.

Uz to se sve komplikuje time što se glavnim predajnikom upravlja digitalno i to daljinski, a on glas kontrolora pretvara u digitalni oblik, dok drugi uređaj prenosi glas kontrolora pilotima u analognoj AM modulaciji i sve to se ponavlja u suprotnom smeru, kada pilot govori kontroloru.

Sajt flight.com.gr objašnjava da ako sistem daljinskog upravljanja predajnikom na Imitosu naiđe na tehnički problem, moguće je da njegovi signali budu nerazumljivi zbog problematične konverzije digitalnog signala u analognu modulaciju, ili da umesto govora samo emituje šum.

To se i desilo i pogodilo sve radio-frekvencije kojima kontrolori komunicirau s pilotima.

Bivši šef aerodroma Hanja, na Kritu i dugogodišnji šef službi kontrole letenja, Stavros Kastrinakis, rekao je da je koren problema dublji.

On je podsetio da je sistem koji kontroliše grčki vazdušni prostor tehnologije koja je počela da se primenjuje 1992. godine, a instalirana je 1998. Bio je pionirski za svoje vreme, ali danas ima 34 godine. I ovo nije prvi put da se kvario.

Već je 2009. godine došlo do potpunog kolapsa tog sistema, sa gubitkom komunikacija kontrole s pilotima. Ali tada je rezervni sistem radio, dok se „u nedelju rezervni sistem uključio na iste frekvencije što je rezultiralo apsolutnom bukom i ništa se nije čulo“, kazao je Kastrinakis.

Prenos sa svih predajnika istovremeno je doveo do ometanja zbog jačine signala, uzrokujući kontinuirano zujanje koje je onemogućavalo prenos glasa od kontrolora do pilota i obrnuto.

Od posebnog značaja je sadašnje otkricće da su 2010. godine bile završene sve procedure za tender za nabavku novog, najsavremenijeg sistema radio-veza, ali tender nije sproveden, ostavljajući postojeći, zastareo sistem da radi daleko posle prekoračenja svojih tehnoloških granica.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com