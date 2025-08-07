Punite li mobilni tokom cele noći: Posle ovih upozorenja stručnjaka, prestaćete odmah

Pitanje da li je punjenje telefona preko noći štetno izaziva brojne debate i oprečna mišljenja. Ipak, zahvaljujući napretku tehnologije, nekadašnja briga o „prepunjavanju“ baterije danas je uglavnom prevaziđena. Moderni pametni telefoni i punjači poseduju sofisticirane sisteme koji automatski prekidaju punjenje kada baterija dostigne 100%, čime se sprečava oštećenje.

Međutim, iako tehnologija štiti od prepunjavanja, ostavljanje telefona na punjaču tokom cele noći može imati druge posledice.

Uticaj na dugovečnost baterije

Iako se telefon neće „prepuniti“, dugotrajno održavanje napunjenosti na 100% stvara hemijski stres za litijum-jonsku bateriju, što vremenom može ubrzati njeno starenje i smanjiti ukupan kapacitet. Problem nastaje i zbog toga što aplikacije koje rade u pozadini troše energiju, pa nivo baterije pada na 99%, nakon čega punjač ponovo počinje da radi. Ovo konstantno dopunjavanje može vremenom oštetiti bateriju.

Takođe, tokom punjenja dolazi do zagrevanja, a povišena temperatura je jedan od najvećih neprijatelja baterije.[1][2] Punjenje ispod jastuka ili na drugim mestima koja onemogućavaju ventilaciju dodatno pogoršava situaciju.

Optimalne navike za punjenje

Stručnjaci se slažu da je za dugovečnost baterije najbolje održavati nivo napunjenosti između 20% i 80%. Potpuno pražnjenje baterije do 0% ili redovno punjenje do 100% ubrzava gubitak kapaciteta. Umesto jednog dugog punjenja preko noći, preporučuju se kraća, delimična punjenja tokom dana.

Savremena rešenja proizvođača

Proizvođači telefona su svesni ovih problema i implementirali su rešenja za njihovo ublažavanje. Mnogi moderni telefoni imaju opciju „optimizovanog“ ili „adaptivnog“ punjenja. Ove funkcije uče vaše navike i odlažu punjenje iznad 80% do neposredno pre nego što vam je telefon potreban. Na primer, iPhone nudi odlaganje punjenja kada nivo pređe 80%, dok Samsung uređaji mogu ograničiti punjenje na 85%.

Šta još možete da uradite?

Pored pametnih navika punjenja, za očuvanje baterije možete primeniti i sledeće savete:

Koristite originalne ili sertifikovane punjače: Jeftine kopije mogu biti neefikasne i potencijalno opasne.

Izbegavajte ekstremne temperature: Ne izlažite telefon direktnom suncu ili veoma niskim temperaturama.

Očistite port za punjenje: Nakupljena prašina i prljavština mogu dovesti do pregrevanja.

Smanjite osvetljenost ekrana i koristite tamni režim: Ovo može značajno smanjiti potrošnju energije.

Isključite nepotrebne funkcije: Kada ne koristite Wi-Fi, Bluetooth ili NFC, isključite ih kako biste uštedeli bateriju.

