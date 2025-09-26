RCC: Digitalni samit Zapadnog Balkana iduće nedelje u Skoplju

Digitalni samit Zapadnog Balkana 2025. održaće se 1. i 2. oktobra u Muzeju savremene umetnosti u Skoplju u organizaciji Ministarstva za digitalnu transformaciju Severne Makedonije i Saveta za regionalnu saradnju (RCC).

Na samitu će se okupiti predstavnici vlasti iz regiona, poslovne i akademske zajednice i međunarodni partneri s ciljem ubrzavanja digitalne transformacije regiona, saopštio je danas RCC.

Digitalni samit Zapadnog Balkana 2025. na dve pozornice – glavnoj i tehnološkoj, biće posvećen trima prioritetnim oblastima.

To su digitalni novčanik kao siguran, jednostavan pristup uslugama koje pruža javni i privatni sektor, zatim interoperabilnost: povezivanje sistema i evidencija kako bi se omogućile regionalne e-usluge, i kibernetička sigurnost: zaštita ličnih podataka i kritične infrastrukture.

Na tehnološkoj pozornici održaće se paneli o veštačkoj inteligenciji, 5G i optičkoj infrastrukturi, digitalnim veštinama i pristupu firmama iz regiona jedinstvenom digitalnom tržištu Evropske unije.

Očekuje se više od 800 učesnika i izlagača, uključujući zvaničnike sa Zapadnog Balkana, Evropske komisije, Saveta za regionalnu saradnju i Međunarodne unije za telekomunikacije (ITU), kao i lideri iz privatnog sektora.

Na samitu će se istaći zajednički napori koje podržava RCC a koje uključeni akteri preduzimaju da bi se utvrdili naredni koraci za smanjivanje cena rominga između Zapadnog Balkana i Evropske unije u cilju uvođenja režima rominga „kao kodkuće“.

Digitalni samit Zapadnog Balkana vodeća je platforma za digitalnu saradnju u regionu uspostavljena u aprilu 2018. godine. Prvi samit je bio u Skoplju 18. i 19. aprila 2018. i od tada se svake godine održava naizmenično u glavnim gradovima Zapadnog Balkana. Okuplja predstavnike vlasti, poslovnu i akademsku zajednicu i međunarodne partnere radi razmene znanja i ubrzavanja digitalne transformacije, od pionirskog ukidanja rominga na Zapadnom Balkanu do napretka u oblasti interoperabilnosti, digitalnih veština i e-usluga.

Digitalni samit Zapadnog Balkana koji sufinansira Evropska unija, deo je Digitalne agende u okviru Akcionog plana za zajedničko regionalno tržište.

(Beta)

