Rekordan broj srpskih IT kompanija na GITEX GLOBAL 2025

Srpske IT kompanije predstaviće se na vodećem svetskom tehnološkom sajmu „GITEX GLOBAL“ 2025 u Dubaiju od 13. do 17. oktobra 2025, saopštila je danas Privredna komora Srbije (PKS).

U okviru Nacionalnog paviljona Srbije, u organizaciji PKS i Razvojne agencije Srbije, dostignuća će promovisati 26 tehnoloških kompanija koje se bave različitim softverskim rešenjima, razvojem inovativnih uređaja i interenta stvari, klaud i bezbednosnim rešenjima, inženjeringom, softverskim dizajnom, proizvodnjom čipova, veštačkom inteligencijom, IT konsaltingom.

Takođe, pod okriljem „GITEX GLOBAL“ 2025 od 12. do 15. oktobra biće organizovan najveći svetski događaj za startape i investitore „EXPAND NORTH STAR“ 2025 na kojem učestvuju i 22 srpska startapa.

Na „GITEX GLOBAL“ 2025 na Nacionalnom paviljonu Srbije predstaviće se: Webkraft Studio (Vebkraft Studio), Nao.design (Nao.Dizajn), Acceleronix (Akseleroniks), Projectland (Prodžektlend), Smart (Smart), INVT (I-En-Vi-Ti), Bakson (Bakson), CTRL+N (Kontrol En).

Takođe će se predstaviti, Quantox Technology (Kvantoks Tehnolodži), 2D Soft (Tu Di Soft), Mainloop (Meinlup), Avisto Eastern Europe (Avisto Istern Jurop), Obelus (Obelus), Boopro Technology (Bupro Tehnolodži), Quadro Consulting (Kvadro Konsalting), AlgoMetric (AlgoMetrik), MDS (Em-Di-Es), Silver Bell Group (Silver Bel Grup).

Predstaviće se i Ikotek (Ikotek), Enigmatry (Enigmatri), Empinity (Empiniti), Intellya (Intelija), MikroElektronika (MIKROE) (MikroElektronika / MikroI), Khaoticen (Kaotiken), Algotech (Algotek), INIT Technologies (INIT Tehnolodžis).

„GITEX GLOBAL“ predstavlja najznačajniji tehnološki sajam u regionu Bliskog Istoka, Afrike i Azije, koji već više od 40 godina okuplja lidere digitalne industrije, tehnološke gigante, investitore, vladine institucije i inovativne kompanije iz celog sveta.

Na prošlogodišnjem sajmu učestvovalo je više od 6.000 izlagača, iz 170 zemalja, 180.000 posetilaca, 1.400 investitora i preko 1.000 govornika.

GITEX pokriva najaktuelnije i najbrže rastuće oblasti tehnologije kao što su: veštačka inteligencija (AI), sajber bezbednost, Fintech i blockchain, Smart cities/ IoT, Cloud i data rešenja, telekomunikacije i 5G, zelene tehnologije i ESG.

„EXPAND NORTH STAR“ je najveći svetski događaj za startape i investitore, organizovan pod okriljem GITEX GLOBAL-a i okuplja najsavremenije tehnološke startape, vodeće globalne VC fondove, investitore, akceleratore i predstavnike velikih tehnoloških kompanija.

Prošle godine se okupilo više od 1.800 startap kompanija iz preko 100 zemlja i oko 1.000 investitora, mnogobrojne izlagače i govronike iz celog sveta.

Na ovogodišnjem događaju predstaviće se startapi iz Srbije: NJUPPA (Njupa), LenaAI (Lena AI), Baby FM (Bejbi Ef Em), NegotiateWind (Negošiejt Vind), MyFlow (MajFlou), TRAKEN (Traken), Codekido (Kodekido), PuRe AI (PjuRe AI), Kampster AI (Kampster AI).

Takođe, predstaviće se, Reputeo (Reputeo), Sferikon (Sferikon), Smartsy (Smartsi), Ysource Solution (Vajsors Solušn), SEE UP (Si Ap), Athena Ai Search (Atena AI Srč), Silver Bell Group (Silver Bel Grup), CarSync (KarSink), SpiceAds (SpajsEds), EWD Technology (EVD Tehnolodži), OROOK (Oruk), AgrO3 (Agro3), Koučing centar (Koučing centar).

Učesnici su pokrili sve ključne sektore: AI, fintech, healthtech, edtech, mobilne tehnologije, e-commerce, climate tech, agritech, gaming, blockchain i Web3.

„EXPAND NORTH STAR“ 2025 učesnicima pruža jedinstvenu priliku da se povežu sa ključnim akterima u svom sektoru, ostvare investicije i prošire poslovanje. Tokom trajanja sajma kompanije imaju mogućnost da uspostave direktne kontakte sa potencijalnim klijentima i partrnerima.

Učešće srpske IT industrije na ovim prestižnim događajima predstavlja snažan podsticaj za internacionalizaciju, povezivanje sa globalnim partnerima i pozicioniranje Srbije kao značajnog igrača na svetskoj tehnološkoj i inovativnoj mapi.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com