Robotizovani regionalni poštansko-logistički centar Pošte Srbije pušten u rad u Kraljevu

Pošta Srbije danas je pustila u rad regionalni poštansko-logistički centar u Kraljevu koji ima robotizovani sistemo za automatizovano sortiranje pošiljaka.

Pre Kraljeva su robotski sistemi uvedeni u Nišu, Novom Sadu, Kragujevcu i Beogradu.

Novi sistem, kako je istaknuto, unaprediće kvalitet prerade pošiljaka, uslove rada zaposlenih i kvalitet usluga za korisnike, obezbeđujući veću pouzdanost, brži prenos i kraće rokove uručenja.

Novi sistem u Kraljevu ima 42 robota, čiji je kapacitet sortiranja oko 2.500 pošiljki na sat.

„Robotizovani sistem omogućiće bržu, efikasniju i pouzdaniju isporuku pošiljki. Vreme čekanja će biti smanjeno, a kvalitet usluge podignut na nivo koji odgovara savremenim evropskim i svetskim standardima“, rekla je ministarka privrede Adrijana Mesarović.

Navela je da to za privredu značajno, jer brža logistika i pouzdan transport su osnova razvoja malih i srednjih preduzeća, poljoprivrednika, startapova i velikih kompanija.

„Uskoro će Moravski koridor povezati sva veća naselja centralne Srbije između Pojata i Čačka – Ćićevac, Stalać, Kruševac, Trstenik, Vrnjačku Banju, Kraljevo i Čačak“, dodala je ministarka.

Vršilac dužnosti direktora Pošte Srbije Zoran Anđelković istakao je da je otvaranjem novog regionalnog poštansko-logističkog centra i puštanjem petog robotizovanog sistema za automatizovano sortiranje pošiljaka završen proces robotizacije u poštansko-logističkim centrima.

„Danas je dan kada jedan objekat počinje da živi i kada puštamo robotski sistem, ali danas su na 168 pumpi Naftne industrije Srbije proradili paketomati, na kojima možete da preuzmete robu s opterećenjem“, rekao je Andjelković.

Dodao je da je Pošta Srbija dobila priznanje PostEvrope za inovacije, koje će biti dodeljeno u narednim danima.

„Ostaje nam do kraja godine još jedan zadatak i to je da završimo tender za eDostave, čime ćemo od 1. januara rasteretiti poštare“, kazao je on.

Direktor Kancelarije za IT i eUpravu Mihailo Jovanović ocenio je da je današnji događaj bitan za Poštu Srbije, jer je time zaokružila proces automatizacije i robotizacije u svih pet preradnih centara.

Istakao je da Pošta pravi veliki iskorak kada je u pitanju eTrgovina.

Ministar informisanja i telekomunikacija Boris Bratina naveo da Pošta kontinuirano unapredjuje rad i da je pokazala brigu o svojim zaposlenima, kao i da je važno da resorno ministarstvo i Vlada Srbije pruže podršku tom preduzeću.

(Beta)

