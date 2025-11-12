Robotski taksiji i na autoputevima u SAD

Robotski taksiji startapa Vejmo (Waymo) od sada će moći da voze putnike i na autoputevima u oblastima San Franciska, Finiksa i Los Anđelesa, što je prvi put za potpuno autonomna vozila.

Pre pokretanja te svoje usluge je firma Vejmo – podružnica Alfabeta (Alphabet), matične kompanije Gugla (Google) koja je to danas objavila, isprobala robotska vozila na autoputevima 2023. godine prevozeći neke od svojih zaposlenih.

Kompanija planira da kasnije ponudi vožnje autoputem i u okolini gradova Ostin i Atlanta, gde robotski taksiji Vejma već već voze putnike gradskim ulicama.

Vejmo sada posluje u zoni od oko 100 kilometara koja obuhvata gradove San Francisko i San Hoze.

Za sada robotaksiji kompanija Tesla, Amazonove firme Zuks (Zoox) i firme Mej Mobiliti (May Mobility) su ograničeni na gradsku vožnju, te ne izlaze na autoputeve.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com