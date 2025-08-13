Rusija ograničila rad Votsapu i Telegramu

Rusija je delimično ograničila pozive aplikacijama Telegram i Votsap (WhatsApp) kako bi proširila svoju kontrolu nad internetom.

Vladino regulatorno telo za medije i internet Roskomnadzor objavilo je da je ograničenje neophodno zbog borbe protiv kriminala, pod obrazloženjem da su „po agencijama za sprovođenje zakona i žalbama građana, strani mesindžeri Telegram i Votsap postali glavni servisi koji se koriste za obmanu i iznudu novca, kao i uključivanje ruskih građana u sabotažu i terorističke aktivnosti“.

Roskomnadzor dodaje da su vlasnici aplikacija ignorisali zahteve za preduzimanje kontramera.

Rusija je tokom godina usvojila više restriktivnih zakona kojima se ograničavaju i zabranjuju određene veb stranice i platforme, a vladina tehnologija je usavršena za praćenje i manipulaciju onlajn saobraćajem građana širom zemlje.

Moguće je zaobići ograničenja korišćenjem virtuelne privatne mreže (VPN) iako se aplikacije rutinski blokiraju.

Vlasti su u poslednjih meseci dodatno ograničile pristup internetu isključenjima mobilnih internet veza i zakonom o kažnjavanju korisnika zbog pretraživanja sadržaja koji se smatraju nezakonitim.

Regulatorna tela su takođe pretila da će „izvesti napad“ na Votsap i razvijaju novu državnu aplikaciju za komunikaciju, za koju se očekuje da će biti pod strogim nadzorom.

Izveštaji o prekidima poziva na Votsapu i Telegramu su se u ruskim medijima pojavili početkom ove nedelje, a korisnici su se žalili da pozivi ne dolaze do sagovornika ili da ih ne čuju.

Po podacima ruskog servisa za praćenje medija „Medijaskop“ (Mediascope), Votsap je u julu bio najpopularnija platforma za razmenu poruka u toj zemlji sa više od 96 miliona korisnika mesečno, a iza njega je bio Telegram, sa 89 miliona.

Kremlj je neuspešno pokušavao da blokira Telegram od 2018. do 2020. godine.

Rusija je od početka svig rata u Ukrajini 2022. godine blokirala društvene mreže Fejsbuk i Instagram, a onda i zabranila poslovanje njihovom vlasnika, kompaniji Meta američkog milijardera Marka Zakerberga (Zuckerberg), pod izgovorom da je „ekstremistička“.

Poslanik Dume Anton Gorelkin izjavio je da bi Votsap trebalo da se pripremi da napusti rusko tržište gde će ga zameniti nova „nacionalna“ aplikacija „Maks“ (MAX), koju je razvila ruska kompanija „VK“.

„Maks“ je pokrenut za beta testiranje, ali još nema mnogo korisnika, a do jula ga je instaliralo oko dva miliona ljudi, prenela je agencija Tass.

Uslovi korišćenja nalažu da će deliti korisničke podatke sa vlastima na zahtev, a novi zakon predviđa njegovu prethodnu instalaciju u sve pametne telefone koji se prodaju u Rusiji.

Državne institucije, zvaničnici i preduzeća se aktivno podstiču da komunikaciju prebace na novu aplikaciju.

(Beta)

