Sajber napad u Belgiji, pogođeno 850.000 korisnika telekomunikacija

Belgijski telekomunikacioni operater Oranž (Orange) je danas saopštio da je još krajem jula otkrio sajber napad koji je omogućio pristup delu podaka njegovih 850.000 korisnika.

Oranž kaže da nisu ugrožene lozinke, imejl adrese ili bankarski podaci, ali da je haker pristupio jednom od IT sistema koji sadrži prezimena, imena, brojeve telefona, brojeve SIM kartica, PUK kodove i tarifne planove korisnika.

Oranž Belgija preporučuje svojim korisnicima da „budu oprezni prema svakoj sumnjivoj komunikaciji“.

Kompanija, podružnica francuske grupe Oranž, dodala je da je napad prijavila vlastima.

(Beta)

