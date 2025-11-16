Samsung će investirati 310 milijardi dolara u podsticanje širenja AI

 –  

Južnokorejski konglomerat Samsung predstavio je danas petogodišnji investicioni plan od 310 milijardi dolara (267 milijardi evra) kako bi zadovoljio rastuću potražnju podstaknutu globalnim usponom veštačke inteligencije (AI).

Foto: Beta

Kao deo ovog plana, Samsung je odobrio izgradnju fabrike Pjongtek 5, novog postrojenja za proizvodnju poluprovodnika dizajniranog „da zadovolji potrebe za memorijskim čipovima“, navodi se u saopštenju.

„Kada fabrika 5 bude u potpunosti operativna, očekuje se da će igrati još veću stratešku ulogu u globalnom lancu snabdevanja poluprovodnicima i domaćem ekosistemu čipova u Južnoj Koreji“, dodaje se u saopštenju.

Očekuje se da će nova linija početi sa radom 2028. godine.

Kao deo tog plana, Samsung SDS, IT i logistička divizija grupe, osnovaće dva centra podataka za AI u Južnoj Džoli i Gumiju, dodala je kompanija, bez navođenja dodatnih detalja.

Taj plan dolazi nakon što se južnokorejska vlada obavezala da će utrostručiti nacionalnu potrošnju za ovaj sektor sledeće godine, a predsednik Li Dže Mjung se obavezao da će zemlju učiniti jednom od tri vodeće svetske sile u oblasti AI.

Biće izdvojeno gotovo 6,1 milijardu evra, uključujući približno 1,57 milijardi evra za primenu u industriji, svakodnevnom životu i javnom sektoru.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com