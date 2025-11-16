Samsung će investirati 310 milijardi dolara u podsticanje širenja AI

Kao deo ovog plana, Samsung je odobrio izgradnju fabrike Pjongtek 5, novog postrojenja za proizvodnju poluprovodnika dizajniranog „da zadovolji potrebe za memorijskim čipovima“, navodi se u saopštenju.
„Kada fabrika 5 bude u potpunosti operativna, očekuje se da će igrati još veću stratešku ulogu u globalnom lancu snabdevanja poluprovodnicima i domaćem ekosistemu čipova u Južnoj Koreji“, dodaje se u saopštenju.
Očekuje se da će nova linija početi sa radom 2028. godine.
Kao deo tog plana, Samsung SDS, IT i logistička divizija grupe, osnovaće dva centra podataka za AI u Južnoj Džoli i Gumiju, dodala je kompanija, bez navođenja dodatnih detalja.
Taj plan dolazi nakon što se južnokorejska vlada obavezala da će utrostručiti nacionalnu potrošnju za ovaj sektor sledeće godine, a predsednik Li Dže Mjung se obavezao da će zemlju učiniti jednom od tri vodeće svetske sile u oblasti AI.
Biće izdvojeno gotovo 6,1 milijardu evra, uključujući približno 1,57 milijardi evra za primenu u industriji, svakodnevnom životu i javnom sektoru.
(Beta)
