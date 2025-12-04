Signali koji ukazuju da vaš telefon neko prati – evo kako da proverite uz pomoć ovih kodova.

Saznajte preko ovih kodova da vam možda neko ne prisluškuje telefon.

Bezbednost je ono što je svima na prvom mestu i oko čega najviše brinemo.

Da bi smo vam olakšali, bar u jednom segmentu, otkrivamo vam tajne kodove koji će vam pomoći da otklonite ili potvrdite sumnje.

Da bi ste saznali da li su vaši pozivi i vaše poruke preusmereni ukucajte *#21#. Status svake informacije biće prikazan na ekranu.

Ako za neki status stoji da je „Forwarded“ to znači da se vaš telefon prati.

002# je univerzalni kod za isključivanje bilo kakve vrste preusmeravanja. Aktivacijom ovog koda možete obrisati sva preusmerenja na vašem telefonu.

Ako želite da saznate gde se preusmeravaju vaši pozivi, poruke i podaci ukucajte kod *#62#.

Vaši pozivi trebali bi biti preusmereni na govornu poštu vašeg telefonskog operatera.

Signali koji ukazuju da vas neko prati

– dok pričate sa nekim čujete odjek sopstvenog glasa. Ukoliko se ovo često ponavlja imate razloga za sumnju.

-baterija vašeg telefona je topla i ako ga niste dugo koristili. Imate razloga za sumnju ako vam deluje da vam nešto „srče“ bateriju i telefon morate često da dopunjavate.

– android telefonima je potrebno malo više vremena da se upale, ali ako to traje baš predugo, trebali bi ste da se zabrinete.

Treba imati na umu da problemi tokom razgovora mogu biti i tehničke prirode. Pre nego što počnete da paničite ubacite karticu u drugi telefon i proverite da i će se iste stvari dešavati. Ukoliko utvrdite da je problem samo u vašem telefonu znajte da vas sigurno neko prisluškuje.

(sd.rs)

