Si obišao IT inovacioni park u Pekingu

Si Đinping, predsednik Kine i generalni sekretar Centralnog komiteta Komunističke partije Kine, posetio je u ponedeljak ujutru informaciono-tehnološki (IT) inovacioni park u Pekingu.
U parku se Si upoznao sa primenom i inovacijama u oblasti informacionih tehnologija i informisan je o naporima Pekinga da ubrza razvoj međunarodnog naučno-tehnološkog inovacionog centra, prenosi Sinhua.
Si je razgledao izložbu dostignuća u oblasti naučno-tehnoloških inovacija i razgovarao sa istraživačima i čelnicima naučno-tehnoloških preduzeća.
(Beta)
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com