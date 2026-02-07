SpejsEks odlaže planove za Mars da bi se fokusirao na sletanje na Mesec 2027. godine

Kompanija američkog milijardera Ilona Maska (Elon Musk) SpejsEks (SpaceX) saopštila je investitorima da će prioritet dati sletanju na Mesec, a kasnije će pokušati misiju na Mars, preneo je američki list Volstrit džornal (The Wall Street Journal).

Kompanija će ciljati mart 2027. za bespilotno sletanje na Mesec, dodao je list.

Mask je prošle godine rekao da cilja da pošalje bespilotnu misiju na Mars do kraja 2026. godine, ali će projekat biti odložen za kasnije.

SpejsEks razvija svoju raketu Staršip (Starship), giganta od nerđajućeg čelika dizajniranog da bude potpuno ponovo upotrebljiv i da se koristi za širok spektar misija, uključujući letove na Mesec i Mars.

Tokom ove decenije, Sjedinjene Američke Države su se suočile sa intenzivnom konkurencijom Kine u svojim naporima da vrate astronaute na Mesec, gde nijedna ljudska noga nije kročila od poslednje američke misije Apolo 1972. godine, dodao je američki list.

(Beta)

