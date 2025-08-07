SpejsEks potpisao partnerstvo sa Italijom za istraživanje Marsa

Kompanija SpejsEks (SapceX) američkog multimilijardera Ilona Maska (Elon Musk) potpisala je partnerstvo sa Italijanskom svemirskom agencijom za isporuku naučnih alata na Mars, saopštile su večeras dve strane.

„Italija će leteti na Mars“, napisao je šef Italijanske svemirske agencije (ASI) Teodoro Valente na društvenoj mreži Iks (X) i dodao da bi sporazumi trebalo da omogući „transport italijanskih eksperimenata tokom prvih komercijalnih letova Staršipa na Mars“.

Ta mega-raketa koju je SpejsEks razvio za putovanje na Mesec i Mars još uvek je u razvoju, a njeni poslednji probni letovi ranije ove godine završili su se velikim eksplozijama.

Ilon Mask, koji želi da „kolonizuje Mars“ i poznat je po svojim veoma optimističnim prognozama, ipak nastavlja da računa na prva lansiranja već 2026. godine.

„Svi na svemirski brod! Idemo na Mars! SpejsEks sada nudi svoje usluge Staršipa Crvenoj planeti“, napisala je na Iks-u predsednica SpejsEksa Gvin Šotvel (Gwynne Shotwell) pozdravljajući partnerstvo potpisano sa Italijom.

Mask, koji je bio veoma blizak američkom predsedniku Donaldu Trampu (Trump), razvio je lični odnos sa šeficom ultrakonzervativne italijanske vlade Đorđom Meloni (Giorgia), dok je javno podržavao druge ekstremno desničarske stranke u Evropi.

Predloženi ugovor o sajber bezbednosti Rima i SpejsEksa žestoko je ranije tokom godine kritikovala italijanska opozicija.

