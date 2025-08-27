SpejsEks uspešno testirao svoju megaraketu Staršip

Kompanija SpejsEks (SpaceX) uspešno je u utorak uveče sprovela najnoviji test svoje megarakete Staršip (Starship) – najveće do sada izgrađene u svetu, koja je bez posade u svemiru obavila do sada prvo raspoređivanje probnog tereta – osam imitacija satelita.

Posle nešto više od sata od lansiranja, oba dela Staršipa namenjenog za višekratnu upotrebu, sletela su u Indijski okean i Meksički zaliv, kako je planirano.

Staršip je lansiran sa Starbejza, lansirnog mesta SpejsEks-a u južnom Teksasu, neposredno posle 18.30. To je bio 10. test za najveću i najmoćniju raketu na svetu, za koju se SpejsEks i američka svemirska agencija NASA nadaju da će koristiti za ponovni odlazak astronauta na Mesec.

NASA je naložila da dva Staršipa spuste astronaute na Mesec krajem ove decenije, a Mars je krajnji cilj izvršnog direktora Spejseks-a, multimilijardera Ilona Maska (Elon Musk).

Test je danas takođe uključivao uspešan povratak „Super teškog bustera“ letelice „Staršip“, koji se posle testiranja motora za ublažavanje sletanja prvi spustio u Meksički zaliv.

Sam Staršip je nastavio da kruži oko Zemlje – prelazeći iz dnevne svetlosti u Teksasu kroz noć i ponovo u dan – pre planiranog spuštanja. Pre nego što se letelica spustila na talase Indijskog okeana, motori su se upalili, okrećući je tako da je sletela uspravno, s nosom okrenutim nagore.

U planu je da oba dele letlice slete na mesto s kojeg su lansirana, ali to još nije pokušano.

Uspešna demonstracija usledila je posle godinu dana nezgoda. Dva uzastopna testa u januaru i martu završena su samo nekoliko minuta posle lansiranja, a ostaci su popadali u okean. Najnoviji test u maju – deveti pokušaj – završen je kada je letelica izgubila kontrolu i raspala se.

SpejsEks je kasnije redizajnirao „Super Heavy buster“ sa većim i jačim zakrlicima za veću stabilnost, prema nedavnoj objavi kompanije na društvenoj platformi Iks.

Prvi Staršip je eksplodirao nekoliko minuta nakon svog inauguralnog probnog leta 2023. godine.

SpaceEks-ova prva serija Starlink satelita lansirana je 2019. godine raketom Falkon koja je poletela sa Kejp Kanaverala.

Raketa „SpaceX Super Heavy“ je visoka čak 120 metara i široka rekordnih devet metara, teška prazna 276 tona, sa 33 motora „Raptor 3“, a može da nosi do 150 tona tereta, potencijalno i 200.

(Beta)

