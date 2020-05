Spejseksova kapsula s astronautima NASA stigla na Medjunarodnu svemirsku stanicu

Svemirska letelica koju je projektovala i izgradila privatna kompanija Spejseks (SpaceX) stigla je danas s dvojicom astronauta američke svemirske agencije NASA na Medjunarodnu svemirsku stanicu u orbiti Zemlje.

Spejseksova kapsula Dregon (Dragon – zmaj) sletela je automatski – što je novina za letove s posadom, dok su astronauti Dag Harli i Bob Benken bili u pripravnosti da preuzmu kontrolu.

Jučerašnje lansiranje iz Svemirskog centra „Kenedi“ u Kejp Kanaveralu, na Floridi, u SAD, smatra se istorijskim pošto je prvo koje je izvela privatna firma. Ista lansirna rampa korišćena je i prilikom poletanja misija „Apolo“ na Mesec, pre pola veka.

Kapsula s Harlijem i Benkenom ušla je u orbitu Zemlje nedugo pošto je raketa „Falkon 9“ koja ju je ponela lansirana u 15.22 po lokalnom vremenu (21.22 po centralnoevropskom).

Taj poduhvat je tim revolucionarniji jer se veći, prvi stepen „Falkona 9“, namenjen za višekratnu upotrebu čime letovi pojeftinjuju, sam automatski vratio na Zemlju i uspravno – kako je i poleteo, uz pomoć svojih motora sleteo na palubu posebno izgradjenog „broda-drona“ „Spejseksa“, nazvanog „Of Course I Still Love You“ (Naravno da te još volim).

Do Medjunarodne svemirske stanice dvojica strobauta su putovala 19 sati.

Osnivač i glavni vlasnik kompanije „Spejseks“ je američki inženjer, preduzetnik i inovator Ilon Mask, jedan od najbogatijih ljudi na svetu.

Lansiranje iz Kejp Kanaverala juče su pratili i predsednik i potpredsednik SAD, Donald Tramp i Majk Pens.

Brojni gradjani takodje su se okupili da bi posmatrali lansiranje rakete.

Posle pola veka, intenzivna svemirska aktivnost SAD je bila obustavljena iz niza razloga, te je jučerašnji let astronauta NASA u orbitu Zemlje prvi s teritorije SAD posle skoro čitave decenije prekida. Letelica s astronautima NASA poslednji put je lansirana iz Kejp Kanaverala u julu 2011. godine.

NASA se od tada oslanjala na ruske rakete lansirane s kosmodroma Bajkonur u Kazahstanu, odakle su njeni astronauti poletali ka Medjunarodnoj svemirskoj stanici.

Harli i Benken je trebalo da polete u sredu, ali je lansiranje otkazano 17 minuta pre planiranog vremena zbog mogućih munja u naelektrisanim oblacima.

I juče je bilo neizvesno da li će poleteti pošto su meteorolozi predvidjali mogućnost novih oluja.

Astronaute su u svemir do sada slale samo Rusija, SAD i Kina, ali nikada do sada to nije učinila privatna kompanija.

NASA je poslednji put lansirala astronaute u svemir u novoj letelici pre 40 godina.

(Beta)

