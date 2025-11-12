Studija: Muziku generisanu veštačkom inteligencijom postaje gotovo nemoguće otkriti

Razlikovanje muzike koju 100 odsto generiše veštačka inteligencija i muzike sličnog žanra koju su stvorili ljudi postaje gotovo nemoguće, navodi se danas u istraživanju Ipsos-a za striming platformu Dizer (Deezer).

Od 9.000 ispitanih ljudi, 97 odsto nije moglo da razlikuje muziku koju je u potpunosti generisala veštačka inteligencija, od muzike koju je komponovao čovek, tokom testa koji se sastojao od dve AI numere i jedne numere koju je komponovao čovek, navela je francuska striming platforma.

Ta studija je sprovedena onlajn od 6. do 10. oktobra u osam zemalja: SAD, Kanadi, Brazilu, Velikoj Britaniji, Francuskoj, Holandiji, Nemačkoj i Japanu.

Gotovo polovina ispitanika veruje da im veštačka inteligencija može pomoći da otkriju nove pesme, ali su više pesimistični u pogledu posledica muzike generisane veštačkom inteligencijom.

Na primer, 51 odsto ispitanih veruje da će veštačka inteligencija dovesti do porasta broja pesama „lošijeg kvaliteta“, a gototo dve trećine (64 odsto) smatra da veštačka inteligencija rizikuje da izazove „gubitak kreativnosti u muzičkoj produkciji“, ističe studija.

Ti rezultati „jasno pokazuju da je ljudima stalo do muzike i da žele da znaju da li slušaju numeru koju je kreirao čovek ili veštačka inteligencija“, rekao je Aleksi Lanternije (Alexis Lanternier), izvršni direktor kompanije Dizer.

Francuska kompanija je trenutno jedina audio platforma koja sistematski obeležava numere koje je u potpunosti generisala veštačka inteligencija, uz obaveštenje za korisnike.

U januaru je navedeno da je jedna od deset numera dostavljenih na njen sajt u jednom danu zapravo numera koju je u potpunosti generisala veštačka inteligencija. Deset meseci kasnije, ova stopa predstavlja 34 odsto svih numera, ili oko 40.000 dnevno, navela je kompanija.

Uprkos tom rastućem prilivu, ove numere trenutno predstavljaju veoma mali udeo u ukupnom slušanju.

Iznenadna popularnost benda sa veštačkom inteligencijom na platformi Spotifaj (Spotify) u junu, „The Velvet Sundown“, izazvala je brojne reakcije, a njihova najpopularnija pesma je premašila tri miliona strimova.

Više puta optuživan za nedostatak transparentnosti u vezi sa veštačkom inteligencijom, Spotifaj je u septembru najavio nekoliko mera kako bi podstakao umetnike i izdavače da budu transparentniji u vezi sa korišćenjem veštačke inteligencije.

