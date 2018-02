Svet bez daha prati putovanje koje će obeležiti epohu (video)

U sredu je s Kejp Kanaverala uspešno lansirana raketa „Falkon hevi“ kompanije „Spejs eks“ što je ocenjeno kao epohalan uspeh za kompaniju milijardera Ilona Maska.

„Falkon hevi“ je pritom u svemir poneo crveni sportski automobil „Tesla Roudster“, za čijim volanom je „Starmen“, lutka u svemirskom odelu nazvana po velikom hitu Dejvida Bouija. Pritom u „tesli“ sasvim prikladno iz zvučnika svira muzika pokojnog Bouija, a na automobilu stoji i natpis „Don’t panic!“ u očiglednoj referenci na rečenicu iz kultnog naučnofantastičnog romana Daglasa Adamsa „Autostoperski vodič kroz galaksiju“.

Nakon što su se busteri odvojili s „Falkon hevija“ i uspešno se vratili na Zemlju (što je i jedan od razloga što ovo lansiranje košta gotovo pet puta manje od najbliže konkurencije i rakete „Delta hevi“), „Tesla roudster“ nastavio je svoj put prema asteroidnom pojasu između Marsa i Jupitera. Prvobitno je bilo predviđeno da uđe u Sunčevu orbitu i u širokoj putanji prođe pored orbite Marsa, ali čini se da je planirana putanja ipak bila promašena.

Samo lansiranje „Falkon hevija“, trenutno najmoćnije i najveće rakete na svetu, obavijeno je simbolikom. Naime, raketa je poletela s istog mesta kao i legendarni Saturn V, najmoćnija raketa u ljudskoj istoriji, kojom je NASA između 1969. i 1972. godine slala module s ljudskima posadama na Mesec.

Lansiranje i let „Falkon hevija“, koji je visok 70 metara i u nisku Zemljinu orbitu može da ponese teret težine od 63,8 tona, koštali su „Spejs eks“ 90 miliona dolara. Ako se to čini kao mnogo, dovoljno je pogledati očekivanu cenu lansiranja i leta buduće rakete NASA. Očekuje se da će ta letelica biti najveća u istoriji američkih svemirskih letova, visoka 113,8 metara i s kapacitetom da ponese teret od maksimalno 130 tona u nisku orbitu Zemlje, piše Si-En-En. Ali, njeno prvo lansiranje i let će NASA koštati preko milijardu dolara, gotovo 11 puta više nego „Falkon hevi“, piše „Gardijan“.

Uspešno probno lansiranje ključna je prekretnica za Maskovu kompaniju, koja bi time trebalo da stekne veliku prednost nad suparnicima u borbi za unosne ugovore s NASA, satelitskim kompanijama i američkom vojskom. Uspešno lansiranje pohvalio je i prvi čovek NASA Robert Lajtfut:

„Svi mi u ovom poslu znamo koliko je rada i truda potrebno za prvi let bilo koje letelice i prepoznajemo veliki uspeh. Ponosan sam i na rad svog tima iz NASA, naročito Svemirskog centra Kenedi koji se transformisao u kosmodrom koji danas koristi više različitih kompanija. Gledati ’Falkon hevi‘ kako se diže s istorijske lansirne rampe koja je bila početna tačka na tako velikom broju krucijalnih misija bilo je posebno i valorizovano je rad uložen u transformaciju nacionalne infrastrukture u onu koja pruža podršku i komercijalnim svemirskim kompanijama“, rekao je Lajtfut, a prenosi portal „Tehnolodži“.

(Sputnjik)