Tajani: EU će pokrenuti istragu protvi Fejsbuka zbog kompanije za obradu podataka

Predsednik Evropskog parlamenta Antonio Tajani izjavio je danas da će Evropska unija pokrenuti istragu protiv Fejsbuka (Facebook) pošto je kompanija za obradu podataka, koja je radila za predizborni štab američkog predsednika Donalda Trampa, došla do podataka miliona korisnika društvene mreže.

Kembridž analitika (Cambridge Analytica) sa sedištem u Londonu je prema pisanju Njujork tajmsa (The New York Times) došla do podataka 50 miliona korisnika Fejsbuka bez njihove dozvole kako bi napravila psihološke profile da bi na potencijalne glasače moglo da se utiče ciljanim oglašavanjem i izveštajima.

Tajani je na Tviteru naveo da su „navodi o zloupotrebama podataka korisnika Fejsbuka neprihvatljivo kršenje“ prava na privatnost gradjana.

„Evropski parlament će to potpuno istražiti, tražiti odgovornost digitalnih platformi“, naveo je Tajani.

Britsnski poslanici su već pozvali direktora Fejsbuka Marka Zakerberga da svedoči o tom slučaju pred parlamentarnim odborom.

Akcije Fejsbuka pale su danas skoro sedam odsto posle navoda o zloupotrebi podataka njegovih korisnika, čime Fejsbuk ima najgori dan na berzi od 2012. godine.

Bivši zaposleni u Kembridž analitika Kris Vili rekao je danas za televiziju En-Bi-Si (NBC) da je ta kompanija identifikovala glasače koji se mogu pokolebati i „ubacivala sadržaj“ koji bi mogao biti neistini, preneo je Asošijetid pres.

On je rekao da je Kembridž analitika koristila „informacionu dominaciju“ da dodje do svakog kanala oko nekog korisnika Fejsbuka i da na njega usmeri izabrene informacije, menjajući time percepciju onoga šta se desilo.

Kembridž analitika je ciljala da „istraži mentalnu ranjivost ljudi“, rekao je on.

Fejsbuk je u petak saopštio da bi mogao zabraniti Kembridž analitiku pošto je naveo da je ta kompanija nepropisno došla do podataka o 270.000 ljudi koji su daunlodovali navodnu aplikaciju za istraživanje koja je opisivana kao test ličnosti. Fejsbuk je prvi put saznao za to pre dve godine, ali dosad nije to obelodanio.

(Beta)