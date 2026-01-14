Telefon vam se sporo puni? Aktivirajte ovu skrivenu opciju i baterija će biti puna 40% brže – radi na svakom modelu

Da li vam se telefon se sporo puni baš kad žurite? Aktivirajte ovu skrivenu opciju i gledajte čudo. Baterija će biti puna brže nego ikad pre!

Koliko puta ste se našli u situaciji da morate hitno da izađete iz kuće, a telefon se sporo puni i pokazuje onih kobnih 10 procenata?

Osećaj nemoći dok gledate kako minuti prolaze, a procenti baterije se jedva pomeraju, svima nam je dobro poznat. Dok panično tražimo drugi kabl ili utičnicu, rešenje nam zapravo stoji pred nosom, skriveno u opcijama koje svakodnevno ignorišemo.

Mnogi veruju da je sudbina baterije da s vremenom oslabi i da tu nema pomoći, ali istina je potpuno drugačija. Baš kao što su naši stari znali trikove za produženje svežine namirnica, tako i iskusni serviseri tehnike čuvaju „tajne zanata“ koje retko dele sa običnim korisnicima. Ali, prava istina leži u nečemu što niko ne primećuje… Jedna jednostavna komanda može promeniti sve.

Zašto se telefon sporo puni kada nam je najpotrebniji?

Kada priključite uređaj na punjač, on ne miruje. Vaš telefon nastavlja da radi punom parom – traži mrežni signal, sinhronizuje aplikacije u pozadini, prima obaveštenja i troši energiju dok pokušava da je akumulira. To je kao da pokušavate da napunite kofu vodom koja curi na dnu. Zbog toga vam se čini da proces traje čitavu večnost.

Međutim, postoji način da „zapušite rupe“ i dozvolite bateriji da se napuni neverovatnom brzinom. Ako primetite da telefon se sporo puni, vreme je da primenite metodu koju stručnjaci koriste kada žele hitne rezultate.

Tajna koju serviseri retko otkrivaju

Rešenje nije u kupovini skupih brzih punjača, već u privremenom isključivanju „potrošača“ signala. U pitanju je Režim letenja (Airplane Mode). Kada aktivirate ovu opciju, telefon prestaje da troši ogromnu količinu energije na komunikaciju sa baznim stanicama, što omogućava da sva struja iz punjača ode direktno u bateriju.

Kako pravilno primeniti ovaj trik:

Priključite telefon na punjač kao i obično.

Odmah aktivirajte „Režim letenja“ (ikona aviona u padajućem meniju).

Ostavite telefon da miruje – nemojte paliti ekran bar 15 do 20 minuta.

Kada završite punjenje, isključite režim letenja kako biste ponovo bili dostupni.

Ovaj jednostavan postupak može ubrzati punjenje za čak 40%, jer eliminiše najveće potrošače energije u trenutku kada je svaki minut važan.

Pored aktiviranja režima letenja, postoji još jedna stvar koju morate znati. Toplota je najveći neprijatelj baterije. Ako punite telefon dok je u debeloj zaštitnoj maski, on se zagreva, što automatski usporava punjenje radi sigurnosti. Skinite masku dok se puni i videćete drastičnu razliku.

Sledeći put kada vam telefon se sporo puni, ne očajavajte. Primenite ova dva koraka i budite spremni za polazak dok drugi još uvek čekaju pored utičnice. Šta vi mislite, da li ćete isprobati ovaj metod već danas?

