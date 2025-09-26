Trampovi bogati pokrovitelji preuzimaju kontrolu TikToka u SAD

Američki predsednik Donald Tramp (Trump) potpisao je dekret kojim se navode uslovi prodaje američkih aktivnosti aplikacije TikTok nekolicini njegovih bogatih pokrovitelja, dok će matična kompanija kineske platforme zadržati samo manjinski udeo.

Tramp je u sinoć u Ovalnom kabinetu rekao da će američkom verzijom platforme upravljati „veoma sofisticirani“ investitori, uključujući šefa tehnološkog giganta Orakl (Oracle) Larija Elison (Larry Ellison), osnivača grupe Del (Dell) Majkla Dela (Michael) i medijskog mogula Ruperta Merdoka (Murdoch).

Prema izveštajima nekoliko medija, investiciona firma Silver Lejk Partners (Lake) i gigant Silicijumske doline (Silicon Valley) Andrisen Horovic (Andreessen Horowitz) takođe su deo dogovora.

Prema dekretu koji u četvrtak uveče objavila Bela kuća, BajtDens (BytDance), matična kompanija TikToka, zadržaće udeo „manji od 20 odsto“.

Novi akcionari su svi saveznici Donalda Trampa i dele njegove političke stavove, ali je američki predsednik insistirao da aplikacija neće biti podložna bilo kakvoj stranačkoj pristrasnosti.

Tramp je rekao da će američka verzija TikToka sadržati kopiju algoritma aplikacije, koji se smatra ključem njenog uspeha.

Kongres, strahujući se da će kineske vlasti pristupiti podacima američkih korisnika ili izmeniti algoritam kako bi uticale na njih, usvojio je 2024. godine zakon kojim se zahteva da se TikTok odvoji od Bajtdensa ili će se suočiti sa zabranom.

Tramp je više puta produžavao rok za postizanje sporazuma o preuzimanju.

(Beta)

