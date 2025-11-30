U Dubaiju otvoren prvi restoran koji vodi kuvar sa veštačkom inteligencijom

Restoran koji tvrdi da ga vodi „kuvar sa veštačkom inteligencijom“, prvi na svetu upravo je otvoren u bogatom emiratu Dubai, izazivajući radoznalost i skepticizam u pogledu sposobnosti tehnologije da parira ljudskoj kreativnosti u kuhinji.

Smešten u podnožju blistavih nebodera u centru grada, restoran Vuhu (Woohoo) dočekuje goste u okruženju koje podseća na naučnu fantastiku: od ulaza, gde ih dočekuje holografski ekran „kuvara sa veštačkom inteligencijom“ nazvanog „Ajman“ ​​- muškarac plave koise s tehnološkim naočarima koje mu zaklanjaju oči, do sale restorana osvetljene hologramima i futurističkim projekcijama.

Sve kontroliše veštačka inteligencija zahvaljujući velikoj cilindričnoj mašini u centru prostorije, koju restoran predstavlja kao super-računar.

Zvezda „Šef Ajman“ je specijalizovani model veštačke inteligencije koji je razvila jedna kompanija iz Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE). On ne kuva, već dizajnira jela, obučen na hiljadama recepata i decenijama istraživanja u kulinarstvu i molekularnoj gastronomiji, po rečima uprave restorana.

„Veštačka inteligencija bi jednog dana mogla da stvori bolja jela od ljudi“, veruje suosnivač Vuhua, Ahmet Ojtun Čakir iz Turske.

Dok meni prvenstveno sadrži jela inspirisana međunarodnom fuzijskom kuhinjom, „Veštački kuvar“ se ističe određenim prepoznatljivim jelima, kao što je „tartar od dinosaurusa“, ​​dizajniran da na osnovu analize DNK „uhvati ukus“ izumrle životinje.

To predjelo, čiji je recept strogo čuvana tajna i koje u ustima podseća na kombinaciju sirovog mesa, nudi se po ceni od 215 dirhama (oko 50 evra) na tanjiru koji kao da pulsira, ostavljajući utisak da diše.

„Bilo je pravo iznenađenje. Bilo je apsolutno ukusno“, rekao je jedan od gostiju restorana Efe Urgunlu. U kuhinji, pravi, živi kuvari pripremaju recepte i mogu ih prilagoditi ako je potrebno.

„Ako probam jelo i ono je previše ljuto, vraćam se da razgovaram o tome sa ‘kuvarom Ajmanom’. Nakon razgovora, na kraju pronađemo pravu ravnotežu“, rekao je glavni kuvar Serhat Karanfil.

Dok suosnivač „Vuhua“ sanja da svog „kuvara sa veštačkom inteligencijom“ učini „sledećim Gordonom Remzijem“ (Ramsay) – čuvenim britanskim kuvarom, upotreba veštačke inteligencije u kuhinji je daleko od jednoglasnog u kulinarskoj delatnosti.

„Kuvar sa veštačkom inteligencijom ne postoji“, rekao je sirijski kuvar Mohamad Orfali, čiji je restoran u Dubaiju „Orfali Bros“, prošle godine dobio zvezdicu vodiča Mišlen (Michelin).

„Ne verujem u to“, rekao je za AFP Orfali u kuvanju ističući važnost „nafasa“ što je arapski izraz za veoma ličnu sposobnost kuvara da „stvara jela prožeta dušom i emocijama“.

„Veštačka inteligencija nema ni osećanja, ni sećanja. Ne može tu energiju uneti u jela“, rekao je taj profesionalni kuvar, koji priznaje da i sam koristi veštačku inteligenciju, ali samo za istraživačke ili administrativne zadatke.

„Koristimo je kao kuhinjskog pomoćnika, ali na kraju krajeva, nije veštačka inteligencija ta koja kuva“, dodao je on.

Ipak, koncept se dopada mušterijama naviknutima na ekstravagancije Dubaija, hiperpovezanog megalopolisa koji uvek traga za najnovijim trendovima.

„Svi ovde u Dubaiju podržavaju ovakve ideje“, rekao je Ahmet Ojtun Čakir.

Restoran je brzo postao popularan na društvenim mrežama, sa Instagram nalogom posvećenim „kuvaru sa veštačkom inteligencijom“, gde se čini da njegov avatar deli savete i recepte.

(Beta)

