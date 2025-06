U Međunarodnu svemirsku stanicu stigli prvi astronauti iz Indije, Poljske i Mađarske

Astronauti iz Indije, Poljske i Mađarske su posle više od 40 godina danas pod komandom jedne Amerikanke stigli u posetu Međunarodnoj svemirskoj stanici (ISS) u orbiti Zemlje.

Poslednji put je neko iz te tri zemlje leteo u orbitu 1970-ih i 1980-ih, sa Sovjetima.

Četvoročlana posada će provesti dve nedelje u gostima stalne posade ISS, izvodeći desetine eksperimenata.

Doputovali su privatnim letom kompanije SpaceX Ilona Maska, a krenuli su u sredu iz Svemirskog centra NASA Kenedi na Floridi.

Komandantkinja posade u poseti je Pegi Vitson (65), biohemičarka koja je sa 676 dana letova u svemir drži rekord u SAD kao najiskusnija i mežu ženama i muškarcima. Od penzionisanja u NASA-i 2018. ona radi za Aksiom Spejs.

U posadi su Indijac Šubhanšu Šukla, pilot Ratnog vazduhoplovstva, Mađar Tibor Kapu, mašinski inženjer, i Poljak Slavoš Uznanski-Višnjevski, stručnjak za zračenje.

Njihov države su kompaniji Aksiom Spejs iz Hjustona koja je organizovala današnji let, platile 70 miliona dolara po osobi, računajući i jednogodišnju pripremu i obuku.

To je od 2022. godine četvrti komercijalni let do ISS koji sponzoriše Aksiom, jedna od nekoliko kompanija koje nameravaju da grade svoje svemirske stanice u orbiti Zemlje.

(Beta)

