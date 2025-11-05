U Norveškoj oštrije kontrole posle otkrića da je kineske autobuse moguće daljinski isključiti

Vodeći norveški operator javnog prevoza saopštio je da će pooštriti bezbednosna pravila i pojačati mere protiv hakovanja nakon što je test na novim kineskim električnim autobusima pokazao da proizvođač može daljinski da ih isključi.

Kompanija Ruter je saopštila da su rezultati testa, objavljeni prošle nedelje, pokazali da kineska Jutong grupa (Yutong) koja proizvodi autobuse, ima pristup njihovim kontrolnim sistemima za ažuriranje softvera i dijagnostiku i da bi to „teoretski moglo da se iskoristi da se utiče na autobus“.

Testovi tokom kojih su autobusi voženi u podzemnim rudnicima da bi se uklonili spoljni signali – sprovedeni su i na potpuno novim autobusima Jutong grupe i na tri godine starim vozilima holandskog proizvođača autobusa VDL, naveo je Ruter.

Kompanija je dodala da su testovi pokazali da na holandskim autobusima nije bilo moguće vršiti ažuriranje softvera bežičnim putem, za razliku od autobusa kineske proizvodnje.

Nalazi su pokazali da „proizvođač ima direktan digitalni pristup svakom autobusu radi ažuriranja softvera i dijagnostike“, saopštila je kompanija Ruter, koja navodi da upravlja polovinom javnog prevoza u Norveškoj.

Britanski list Gardijan preneo je saopštenje kineske kompanije da se „strogo pridržava“ zakona i pravila onih mesta u kojima njena vozila saobraćaju. U saopštenju se navodi i da se podaci o autobusima Jutong grupe čuvaju u Nemačkoj.

Gardijan je citirao izjavu neimenovanog portparola kompanije Jutong da su podaci šifrovani i da se „koriste isključivo za održavanje, optimizaciju i poboljšanja u vezi sa vozilima radi zadovoljenja potreba kupaca za uslugama posle prodaje“.

Na sajtu Jutong grupe navodi se da je kompanija poslednjih decenija prodala desetine hiljada vozila širom Evrope, Afrike, Latinske Amerike i azijsko-pacifičkog regiona.

Studija je delimično pokrenuta zbog zabrinutosti oko nadzora, u vreme kada mnoge zemlje u Evropi, Severnoj Americi i drugde preduzimaju korake za zaštitu podataka o potrošačima i operacijama na daljinu.

Zabrinutost zbog daljinskog upravljanja električnim vozilima nije nova. Američki regulatori su u januaru otvorili istragu o vozilima kompanije Tesla posle izveštaja o sudarima koji su uključivali korišćenje tehnologije kompanije koja omogućava vozačima da putem telefonske aplikacijedaljinski izdaju komande svom vozilu da se vrati do njih ili da se premesti na drugu lokaciju.

Autobusima kompanije Jutong upravljaju ljudi — to nisu vozila bez vozača, poput taksija i šatl-autobusa u Kaliforniji i Kini.

(Beta)

