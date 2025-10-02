Ukidanje rominga sa EU i harmonizacija digitalnih usluga ciljevi Zapadnog Balkana

Usklađivanje digitalnih novčanika između zemalja na Zapadnom Balkanu, kao i regiona sa Evropskom unijom je nužnost, izjavio je danas u Skoplju generalni sekretar Saveta za regionalnu saradnju (RCC) Amer Kapetanović.

Cilj je da se region, dodao je, uveže sa zajedničkim digitalnim tržištem EU.

Digitalni novčanik omogućava da građani drže dokumente (lične karte, vozačke dozvole, zdravstvene knjižice) u elektronskom obliku na jednom mestu (obično aplikaciji na telefonu), pristupaju javnim uslugama preko njega, koriste elektronske potpise, elektronske usluge poverenja.

Države Zapadnog Balkana rade na tome da se nakon osposobljavanja ove usluge u svakoj pojedinačno, usklade i da digitalni novčanik potane interoperabilan, odnosno da je moguća prekogranična upotreba.

„U to ulažemo dosta energije, znam da su neke države u regionu razvile digitalne novčanike za svoje građane, ali ako sa njima ne možete putovati i koristiti ih u drugim zemljama regiona i EU, onda ste suženi na jednu oblast“, rekao je Kapetanović agenciji Beta danas na marginama Digitalnog samita u Skoplju.

Kada je reč o ukidanju rominga sa EU, istakao je da je lopta na terenu Evropske komisije, te da ne može da da vremenski okvir kada će se to dogoditi. Ocenio je to kao veliki korak u integraciji balkanskog regiona u jedinstveno tržište EU.

Digitalna interoperabilnost biće jedna od tema i na samitu lidera Balkanskog procesa u Londonu 22. oktobra, a Kapetanović navodi da će na tu temu biti usvojena i zajednička izjava.

„Očekujemo da će se lideri Zapadnog Balkana ponovo obavezati na digitalnu tranziciju i to će biti konkretni rezultati predstojećeg samita Berlinskog procesa“, rekao je on.

„Cela priča o digitalizaciji Zapadnog Balkana je počela ovde u Skoplju 2018. godine. Od tada do danas nismo sedeli skrštenih ruku, nismo samo usvajali deklaracije i izjave, nego smo radili konkretno. Uspostavili smo zonu slobodnog rominga na Zapadnom Balkanu i na taj način stvorili konkretne benefite za naše građane“, dodao je.

Ministar za digitalnu transformaciju Severne Makedonije Stefan Andonovski istakao je nadu da će samit osim diskusije biti platforma i za povezivanje svih zainteresovanih aktera iz regiona.

Digitalni samit okuplja vlade zemalja Zapadnog Balkana, institucije EU, privatni sektor, akademsku zajednicu i civilno društvo.

Jedan je od pratećih skupova Berlinskog procesa koji služe kao priprema za samit. Digitalna agenda jedan je od ključnih stubova regionalne satradnje.

Berlinski proces je uspostavljen 2014. godine kao platforma za unapređenje saradnje Zapadnobalkanske šestorke s EU.

Visoki zvaničnici iz regiona i EU sastaju se najmanje jednom godišnje na samitu i pripremnim ministarskim sastancima.

Okupljeni na sedmom Digitalnom samitu u Muzeju savremene umetnosti u Skoplju, na okruglim stolovima i panelima razgovaraće tokom dana o najnovijim razvojnim trendovima u oblastima kao što su digitalne javne usluge, interoperabilnost, digitalni novčanici, sajber bezbednost, veštačka inteligencija.

Ova konferencija važna je platforma za razmenu znanja, iskustava i najboljih praksi, s ciljem da se podstakne digitalna transformacija i ekonomski rast u regionu Zapadnog Balkana.

Neki od ciljeva Digitalnog samita u okviru Berlinskog procesa su regionalna saradnja i harmonizacija, unapređenje digitalne infrastrukture i usluga, sigurnost i zaštita podataka, unapređenje digitalnih veština građana i brže približavanje EU digitalnom tržištu.

(Beta)

