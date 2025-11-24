UN: Generativna veštačka inteligencija, potencijalni moderni Frankenštajn

Ljudska prava rizikuju da budu prve žrtve primene generativne veštačke inteligencije (AI), izjavio je danas Visoki komesar UN za ljudska prava, upozoravajući na „monstruozni“ potencijal takvih sistema koje koriste tehnološki giganti.

„Generativna AI ima ogroman potencijal, ali njena eksploatacija u čisto političke ili ekonomske svrhe može manipulisati, iskriviti i skrenuti pažnju“, rekao je Visoki komesar Folker Tirk (Volker Turk) na sastanku u Ženevi naglašavajući da „bez adekvatnih mera zaštite i propisa, sistemi AI mogu da se pretvore u moderno Frankenštajnovo čudovište“.

„Trenutni poslovni model platformi društvenih medija već podstiče polarizaciju, ekstremizam i isključivost. Mnoge zemlje se bore da obuzdaju taj fenomen“, naglasio je Tirk na forumu o poslovanju i ljudskim pravima.

I dok generativna AI nosi „ogromno obećanje“, ljudska prava bi mogla da budu „njene prve žrtve“, upozorio je Tirk.

Upotreba te tehnologije „u isključivo političke ili ekonomske svrhe“ predstavlja pretnju za „nekoliko vrsta ljudskih prava, uključujući pravo na privatnost, političko učešće, slobodu izražavanja i pravo na rad“.

Visoki komesar je upozorio da te pretnje mogu da dovedu do nepredvidljivih posledica i dodao da vlade treba da se ujedine da bi sprečile takav scenario.

On je istakao još jednu pretnju koju predstavlja sve veća koncentracija korporativne moći i „masovno akumuliranje ličnog i korporativnog bogatstva u rukama malog broja aktera“.

„U nekim slučajevima, to prevazilazi ekonomsku težinu čitavih zemalja“, ocenio je Tirk i dodao da kada „moć nije ograničena zakonom, to može dovesti do zloupotrebe i porobljavanja“.

(Beta)

